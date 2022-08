A 4 anni esce con la sua borsa firmata da 1000 euro: lei è la figlia di una famosissima star

Elegantissima e già alla moda a soli 4 anni: lei si chiama Stormi ed è una figlia vip, avvistata negli ultimi giorni con, tra le mani, una borsa firmata del valore di 1000 dollari

È venuta al mondo in una famiglia vip che adora lo stile di vita glamour e, a dispetto della sua giovane età, la madre l’ha già abituata al mondo della moda. Lei si chiama Stormi, ha soli 4 anni ma veste già con capi firmati e, addirittura, prende parte ad eventi mondani insieme alla mamma vip.

E nelle ultime ore è stata avvistata mentre si dirigeva ad uno degli eventi di lancio dell’azienda di cosmetici della madre, a Los Angeles, con, tra le mani, una borsa firmata che i più attenti hanno riconosciuto subito segnalandone il prezzo, 1000 dollari (circa 1000 euro). Del resto stiamo parlando della figlia di un’imprenditrice si successo, nonchè di un personaggio televisivo e di una modella, che ha ulteriormente incrementato la sua fama grazie al reality show in onda su E! Al passo con i Kardashian che documenta la vita della famiglia Kardashian/Jenner.

Un borsa da 1000 euro tra le mani di una bimba di 4 anni: lei è la figlia di una super vip

E che e soli 25 anni può vantare un impero di bellezza da un miliardo di sterline, e possiede una collezione di borse che da sola varrebbe all’incirca un milione di sterline. Insomma la piccola Stormi aveva tutte le ragioni per sorridere quando è stata fotografata insieme a Kylie Jenner mentre si recavano all’appuntamento mondano. Si pensa che la piccola borsa a mano di Stormi Webster, chiamata mini borsa tote Friday con manico superiore di Attico, provenga proprio dalla super collezione di Kylie.

La piccola ha sorriso ai fotografi mentre camminava fianco a fianco con la mamma all’evento di lancio di Kylie Cosmetics all’Ulta Beauty a Westwood. Stormi, che Kylie ha concepito con il musicista Travis Scott, ha completato il suo look con un outfit abbinato rifinito con un paio di occhiali da sole alla moda. Sua madre indossava un mini abito bianco con un paio di occhiali da sole con montatura grossa simili a occhiali da sole abbinati con lenti arancione brillante. Tacchi alti e bianchi ed una borsa elegantissima di Judith Lieber di grandi dimensioni, ricoperta di diamanti, che costa 695 dollari. Ma tutti si sono focalizzati sul look della bimba, e sui social gli utenti si sono spaccati in due: c’è chi lo ha definito troppo audace ed esagerato per una bambina della sua età e chi invece ha apprezzato la scelta della madre di farla vestire alla moda.

La confessione della Jenner sui ritocchini

Lo scorso anno, durante il “Keeping Up with the Kardashians reunion show”, l’imprenditrice ha raccontato alcuni episodi della sua vita e ha svelato la ragione che l’ha spinta a farsi, a soli 17 anni, il primo ritocchino. “Ho fatto il filler alle labbra – aveva rivelato – perchè un ragazzo mi ha presa in giro per i miei baci”.