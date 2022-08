Antonio Ricci, sai quanto guadagna il patron di Striscia la Notizia? Un patrimonio da star

L’indiscrezione sta facendo il giro del web: il guadagno mensile del grande Antonio Ricci sarebbe da capogiro! Ecco tutti i dettagli

Tutti, si può dire con certezza, conoscono il grande Antonio Ricci. Se non di nome, quanto meno tramite il suo immenso operato: l’uomo, infatti, è uno dei più noti ed affermati nel panorama televisivo italiano ma non in fatto di apparizioni. È, infatti, la mente dietro numerosissimi format Mediaset di successo…

Il programma di punta ideato proprio da Ricci è il noto TG satirico Striscia la Notizia. Un cult del palinsesto Mediaset, in quanto va ormai in onda da diversi anni (siamo alla sua 35esima stagione), non passando mai di moda. Ma non è finita qui.

L’uomo è l’ideatore di famosi format Mediaset che hanno fatto la storia: basti pensare a Drive In a Paperissima, che vanta attualmente uno share d’ascolti tutto sommato più che di successo. Nonostante questo, l’uomo ha sempre cercato di apparire il meno possibile in pubblico…

Antonio Ricci, ecco quanto guadagna il patron di Striscia

Proprio in occasione del suo compleanno (l’uomo compie ben 72 anni), sono emersi alcuni dettagli sui suoi guadagni: dei numeri che hanno lasciato letteralmente a bocca aperta chiunque vi si sia imbattuto. A fornirli, Andrea Giacobino de Il Tempo, riportati poi da Biccy…

Giacobino ha dato un sunto molto chiaro in merito ai guadagni del patron di Striscia la notizia: secondo la sua versione, l’uomo vanta un patrimonio di oltre 106 milioni di euro e un utile di oltre 1 milione di euro, a fronte di un attivo di 153,4 milioni.

Ecco i dettagli: “La proprietà di Ricci e della moglie Sylvia Arnaud è schermata dalla Across Fiduciaria. In portafoglio ci sono 18 immobili a Milano e 85 in Liguria (erano 75 nel precedente esercizio) nella provincia di Savona, dove sono ubicati anche 62 terreni, cresciuti rispetto ai 58 del 2020.”

C’è però molto di più: sono stati, infatti, resi noti, alcuni movimenti che il patron avrebbe effettuato negli ultimi tempi:”Lo ‘shopping’ dello scorso anno spiega perché il controvalore delle ‘immobilizzazioni materiali’ sia salito a 78,9 milioni dai 69,9 milioni del 2020, segno che Ricci per comprare altre case e terre ha speso 9 milioni.”

Inoltre, il Fatto Quotidiano ha fornito alcune info sulla Stone srl, che gestisce il patrimonio del patron di Striscia: “La società Stone ha una liquidità di 13,6 milioni e asset finanziari vari per 60 milioni, il quotidiano segnala alcune partecipazioni: il 4% di Srmb, acronimo di Sviluppo Relais Mont Blanc che ha aperto il Grand Hotel di Courmayeur, il 100% di Accademia Edizioni Musicali, di La Pergola e della società agricola L’Orto Rampante.”