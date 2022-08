Avevano vinto quasi 500 mila euro alle macchinette: dieci anni dopo però dovranno restituirli

Vincono 500mila euro alle macchine, ma arriva dopo dieci anni una decisione assurda. Dovranno restituire tutta la somma, colpa della sfortuna? Vediamo cosa è accaduto.

Per i giocatori è stata al giornata peggiore di sempre: dopo aver vinto una somma ingente di danaro, ovvero 500mila euro, hanno dovuto restituitevi tutto e dopo dieci anni.

Una storia che ha dell’assurdo, ma che purtroppo è realmente accaduta. Un gruppo di tre amici ha vinto ben 500 mila euro alle macchinette a Firenze, ma dopo dieci anni è arrivata la sentenza: devono restituire i soldi. Cosa è successo nel frattempo?

Vincono 500mila euro alle macchine ma devono restituirli: cosa è accaduto?

Questione di fortuna o semplicemente una situazione che si poteva evitare? Tutto è accaduto anni fa quando un gruppo di tre amici vince circa 500mila suo alle macchinette, la videolottery della Snitech. Dopo dieci anni da quel giorno fortunato perso la Corde d’appello di Firenze emette una sentenza che condanna i te: i vincitori devono restituire i soldi che hanno vinto nel 2012.

Un fulmine a ciel sereno per i tre che hanno visto questa decisione concretizzarsi in modo decisamente complesso. La vincita era avvenuta in modo anomalo ovvero tramite un’anomalia tecnica che permise a i tre di ottenere il danaro mediante un decreto ingiuntivo del Tribunale. Insomma la decisione in appello è stata ribaltata e i vincitori si sono ritrovati a non avere più nulla e dover restituire i soldi vinti anni fa.

Erano in via Nuova per Pisa quando in un’anomalia in 17 minuti aveva permesso di vincere i soldi: ben 494mila euro. La società in gestione però aveva da subito contestato questi biglietti vincenti e con un comunicato aveva spiegato tutto quello che era successo. Intanto però coloro che avevano vinto i soldi quella sera non ci stavano a restituire i soldi senza prima lottare e così fecero causa all’azienda. I tre amici toscani con un decreto ingiuntivo del Tribunale di Pisa ottenendo così i soldi, a differenza degli altri vincitori della serata che invece rimasero senza nulla. Però purtroppo le cose non sono andate poi nel verso giusto.

Passano dieci anni e la Saniteche che nel 2018 va in appello a Firenze ottiene quello che dal primo momento merita probabilmente. “La corte di Appello di Firenze…condanna gli appellati a restituire a Snaitech tutte le somme ricevute in dipendenza del decreto ingiuntivo revocato e della pronuncia impugnata, somme da maggiorarsi con gli interessi di legge a decorrere dalle date dei pagamenti. Spese di entrambi i gradi compensate”.

Secondo i giudici di secondo grado, infatti, «il malfunzionamento del sistema avvenuto il giorno 16 aprile 2012 può considerarsi fatto accertato e non più contestabile. Del resto, elementi indiziari, che confermano ulteriormente la superiore conclusione, sono stati forniti dalla stessa difesa di parte appellata con la produzione delle dichiarazioni del responsabile del punto Snai, dove l’uomo giocò, raccolte nell’immediatezza del fatto dalla guardia di finanza, già sopra richiamate. Si ribadisce infatti che l’anomalia era resa del tutto evidente e percepibile dallo stesso giocatore in ragione del fatto – sottolineato dal responsabile, e non specificatamente contestato dall’uomo, che la vincita riportata nel ticket emesso dalla macchinetta, in possesso dell’uomo, indicava un importo superiore al jackpot fino ad allora accumulato e ben visibile su display dell’apparecchio che era di 401mila euro”. Insomma i tre dovranno restituire i soldi ma probabilmente si rivolgeranno alla Cassazione per l’ultima parola.