Editing creativo prima di photoshop: quella volta che la Regina usò molta fantasia per modificare una fotografia

Croce e delizia per tutte noi donne, le fotografie, già agli albori, hanno creato non poco scompiglio anche all’interno della famiglia reale più di 170 anni fa. Impossibile? Non per la Regina Vittoria! Ecco cosa ha fatto l’ex monarca più longeva della storia del Regno Unito ad una fotografia che non ha gradito tantissimo.

All’epoca non esistevano filtri, photoshop, scatti multipi e chi più ne ha più ne metta. Anzi, posare per una fotografia era anche abbastanza faticoso e noioso. Insomma, non è di certo il click di oggi che ci permette di scattare molte fotografie nel giro di niente. Per le prime fotografie, infatti, si poteva stare in posa anche per più di un minuto.

Si trattava di un procedimento più lungo e complesso, fatto di lastre, camera oscura e poi, tantissimo tempo dopo, anche di rullini. Insomma, stiamo parlando di un’arte che si è evoluta nel corso del tempo, è migliorata e ha permesso a tutti noi di poter immortalare in un solo scatto un ricordo, un tramonto o un’emozione.

Questa sua universalità ha fatto perdere in parte il fascino della macchina old style, quella che designava un fotografo professionista dal resto mondo, conferendo loro anche una certa aurea di mistero e ammirazione. Eppure, ci sono cose che anche dopo tantissimi anni, se non secoli, restano sempre le stesse.

Croce e delizia per tutte noi donne, le fotografie, già agli albori, hanno creato non poco scompiglio anche all’interno della famiglia reale più di 170 anni fa. Impossibile? Non per la Regina Vittoria! Ecco cosa ha fatto l’ex monarca più longeva della storia del Regno Unito ad una fotografia che non ha gradito tantissimo.

Se non mi piaccio, mi cancello

La Regina Vittoria, per quanto il periodo in cui ha regnato abbia preso altre derive e inclinazioni, è stata una vera e propria pioniera. Simbolo di avanguardia, integrazione e futuro che avanza senza paura, la sovrana era anche una vera appassionata di fotografia insieme a suo marito, il principe Albert col quale ha condiviso molti scatti e teneri momenti, prima che morisse prematuramente nel 1861.

La coppia reale, infatti, ha raccolto a partire dal 1842 tantissime fotografie che ci danno un’impressione più vivida e familiare della Londra di metà Ottocento, avvicinandoci così ad un periodo tanto distante, grazie proprio alla macchina fotografica. Tuttavia, per quanto la Regina amasse la fotografia, non è detto che poi adorasse anche il risultato finale, proprio come è successo in uno scatto in cui è stata immortalata.

Diciamo pure che spesso non ci piacciamo proprio, anzi delle volte detestiamo pure il modo in cui siamo venuti in una fotografia. E la Regina Vittoria non è stata da meno. La sovrana, infatti, cancellò il proprio viso dalla lastra fotografica, proprio perché non le piaceva come era uscita in fotografia. Il suo volto, infatti, le sembrava davvero orribile nel primo ritratto di famiglia, scattato nel gennaio del 1852, a causa dell’eccessivo tempo di posa. Così la Regina grattò via il suo volto. Insomma un metodo rustico, decisamente poco convenzionale, ma efficace.