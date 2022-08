I 5 acquisti più folli e costosi di Jeff Bezos, l’uomo da 200 miliardi di dollari

Scopriamo insieme quali sono gli acquisti più assurdi fatti dall’uomo più ricco del mondo. Non ci crederete mai!

Se questo è stato un periodo difficile per molti di noi, non lo è sicuramente stato per i più ricchi del mondo. Anzi la loro ricchezza è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni.

Jeff Bezos, considerato ormai da diverso tempo l’uomo più ricco del mondo, è appena diventato la prima persona a raggiungere un patrimonio di 200 miliardi di dollari. Addirittura l’investimento iniziale che il padre fece in Amazon corrispondeva a un quarto di milione di dollari. Oggi lo stesso investimento vale oggi 30 miliardi di dollari. Ma vi siete mai chiesti come Bezos spenda tutti questi soldi o meglio, cosa ha acquistato. Scopriamo insieme gli oggetti o i progetti più assurdi mai fatti dall’uommo più ricco del mondo.

Jeff Bezos e le sue vanità

Essendo l’uomo più ricco del mondo, Jeff Bezos spende anche in molti oggetti di lusso. Infatti, è uno dei maggiori proprietari terrieri degli Stati Uniti, con cinque case in tutto il Paese. Ma vediamo quali sono le 5 cose più folli mai acquistate da Bezos.

Jet privato

Per una persona come Jeff Bezos, un jet privato sembra una necessità più che un lusso. Quindi, mentre per alcuni sarebbe avventuroso spendere per uno dei jet privati più veloci, il Gulfstream G650ER, per Bezos è la necessità del momento. L’amministratore delegato di Amazon compie spesso molteplici viaggi tra la sede centrale di Amazon a Seattle, il campo base di Blue Origin e altre parti dell’America e persino dell’Europa. Anche se è considerato una necessità, il jet privato superveloce costa ben 65 milioni di dollari.

Casa a Los Angeles

Non molto tempo fa Jeff Bezos ha fatto notizia per aver acquistato la proprietà più costosa di Los Angeles. Infatti l’ampia villa gli è costata ben 245 milioni di dollari, una cifra cinque volte superiore a quanto il precedente proprietario l’aveva pagata negli anni Novanta.

Una villa “alla sua altezza”

Per un totale di ben 96 milioni di dollari Bezos ha acquistato quattro appartamenti nel condominio Flatiron, situato nella Fifth Avenue di New York. I primi tre acquisti sono stati effettuati per 80 milioni di dollari . si tratta del più grande affare di appartamenti mai concluso a New York. Poi ne ha acquistato un altro per 16 milioni di dollari e li ha riuniti in un unico enorme attico. Tutte le unità, più una mega terrazza, combinate insieme fanno sì che Bezos abbia letteralmente creato una villa di 7 mila metri quadrati su tre piani a partire dal ventesimo piano.

Blue Origin

Come ogni multimiliardario che si rispetti, anche Jeff Bezos ha deciso di dedicarsi ai viaggi spaziali. In questo caso parliamo della Blue Origin, creata nel 2017, quando il fondatore di Amazon ha deciso di investire 1 miliardo di dollari. Il finanziamento è stato in gran parte ottenuto liquidando le azioni di Amazon.

Il Washington Post

Ebbene sì, anche l’uomo più ricco del mondo si è dato alla stampa, acquistando nel 2013 il Washington Post Co. Con questo accordo Bezos è diventato proprietario di uno dei quotidiani più noti degli Stati Uniti, ma ha sborsato un totale di 250 milioni di dollari.