La bambina che morì due volte: la terrificante storia di Camila e lo strazio dei suoi genitori

Morire due volte nel giro di una settimana. Ma cosi nasconde dietro la terribile vicenda di Camila Roxana Martinez Mendoza?

Accettare la morte di un figlio è una dei dolori più difficili in assoluto. Sono tanti i modi in cui si può soffrire in questa vita, eppure nulla eguaglia, forse, questo strazio. Fatto sta che la nostra esistenza, imprevedibile com’è, ci può mettere davvero di fronte a prove inimmaginabili, soprattutto se c’è lo zampino dell’essere umano. Un po’ come è accaduto in Messico alla piccola Camila Roxana Martinez Mendoza.

Camila aveva solo 3 anni, eppure, nella sua breve vita lei è morta due volte. Ma come è stato possibile? E’ questa la domanda che si pongono i genitori della bambina, straziati e tormentati da un perdita ancora più ingigantita ed esagerata. Come se la morte non fosse stata già abbastanza, è stata rincarata la dose con un doppio decesso di cui la famiglia Martinez Mendoza avrebbe fatto volentieri a meno.

Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cosa sia accaduto alla piccola Camila. La bambina, qualche giorno prima che avvenisse una tragedia simile, aveva avvertito dolori allo stomaco, accompagnati da vomito. I genitori così hanno deciso di portare Camila al pronto soccorso – dopo un consulto col pediatra – preoccupati per le fitte alla pancia della figlia. Una volta arrivati in ospedale e visitata la bambina dai medici, però, è iniziato il calvario di Camila.

Cronaca di una morte fin troppo annunciata

Tornando alla prima visita all’ospedale, avvenuta lo scorso 17 agosto, i medici dell’ospedale messicano di Salinas de Hidalgo, hanno riscontrato nella bambina un’importante disidratazione. Tuttavia, qualche ora dopo la bambina è stata dimessa. Unica indicazione: usare il paracetamolo nel caso in cui fosse salita la febbre a Camila.

Però le condizioni di salute della bambina, una volta tornata a casa, non sono per nulla migliorate. I genitori della bambina, quindi, non hanno potuto fare altro, se non riportare la figlia in ospedale per capire cosa le stesse succedendo realmente. Nessuno poteva immaginare che da una condizione di grave disidratazione, i medici non solo non sarebbero stati in grado di trovare una vena per fare una flebo a Camila, ma che anche, dopo diversi tentativi andati a vuoto, la bambina sarebbe deceduta, una prima volta.

Stando al racconto della madre, lei non ha potuto più vedere la figlia se non qualche ora prima che si celebrasse il funerale. Durante il rito funebre, però, accade qualcosa di incredibile e straordinario. I vetri appannati della bara hanno fatto intuire alla famiglia, infatti, che Camila stesse ancora respirando e fosse ora intrappolata in una piccola cassa che le toglieva il respiro.

La corsa contro il tempo, tuttavia, e la speranza di poter riabbracciare Camila sono state vane. Una volta trasportata d’urgenza sempre all’ospedale Salinas de Hidalgo, la bambina è stata dichiarata – e questa volta realmente – morta per edema cerebrale. La famiglia della bambina ora chiede giustizia, ma soprattutto vuole sapere se Camilla si sarebbe potuta salvare già il 17 agosto, quando i medici hanno sottovalutato il caso. Solo l’autopsia potrà chiarire le cause della morte.