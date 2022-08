Morto uno dei volti storici di Beverly Hills 90210 – che fine hanno fatto gli altri attori della serie?

Scompare un altro pezzo degli anni Novanta. Uno dei volti più amati di Beverly Hills 90210 è morto due giorni fa. Ma che fine hanno fatto gli altri attori della serie?

Gli anni Novanta non sarebbero mai stati gli stessi senza la serie televisiva che ha fatto battere il cuore a tantissimi ragazzini e ragazzine in tutto il mondo. Stiamo parlando infatti di Beverly Hills 90210, ovvero il teen drama che ha segnato una generazione e ha dato il via a tutte le serie di successo che ora conosciamo. Da Dawson’s Creek a Riverdale, tutte devono reggere il confronto la serie tv per eccellenza.

Tuttavia, se i personaggi restano immortali, la caduta degli dei è sempre dietro l’angolo. Già la perdita prematura di Luke Perry, il tenebroso e affascinante Dylan McKay, aveva segnato un vuoto incolmabile tra i fan che non potranno mai dimenticare il suo amore tormentato con Brenda. Ora però, un altro personaggio importante della serie si è spento.

Stiamo parlando di Joe E. Tata, ovvero il proprietario del Peach Pit, il bar frequentato dai Dylan, Brenda e tutti gli altri giovani protagonisti della serie. Pur interpretando un ruolo minore, Joe Tata è riuscito a ritagliarsi un suo spazio, divenendo anche lui un punto fermo di Beverly Hills 90210. L’attore statunitense, nato il 13 settembre 1936, è deceduto all’età di 86 anni e da qualche anno soffriva di Alzheimer.

A dare la notizia della sua morte sui social è stato l’attore Jason Priestley, Brandon nella serie, ovvero il fratello di Brenda, nonché cameriere al Peach Pit. “Oggi abbiamo perso il mio caro amico Joe E. Tata. Nat Busiccio è stata una parte importante di Beverly Hills 90210 e Joey è stato una parte importante della mia vita. Riposa in pace Joe. Non ci sarà mai nessun altro come te”, ha scritto l’attore su Twitter ricordando l’amico che ora non c’è più.

Beverly Hills 90210: gli attori oggi

Ma che fine hanno fatto gli attori della serie? Abbiamo già parlato, purtroppo, della triste dipartita di Luke Perry. Ma il resto del cast? Partiamo proprio da Jason Priestley che ha preso parte ad altre serie tv di successo come “Tru Calling”. Ma non solo. Ha recitato, infatti, anche se solo per una puntata, in “How I met your mother” e “Hot in Cleveland”.

Parlando, invece, di sua “sorella” Shannen Doherty, conosciamo purtroppo abbastanza bene la sua lotta contro il cancro al seno, ormai da sette anni. Era il 2015, infatti, quando ha annunciato di essere malata. E dopo essere guarita del tutto, dal 4 febbraio 2020 l’attrice – che ha interpretato anche Prue Halliwell in “Streghe” – ha reso noto il ritorno del cancro al seno al quarto stadio.

Jennifer Garth, l’esuberante Kelly Taylor di Beverly Hills 90210, ha compiuto 50 anni lo scorso aprile. Ha preso parte a molte serie tv, la più iconica per l’attrice però resta “Le cose che amo di te”. E che dire di Donna, la più glam del gruppo? Dopo l’esperienza con Beverly Hills, Tori Spelling è apparsa anche in alcuni film cult degli anni Duemila, come Scream 2 e Scary Movie 2. Ma oltre ad essere un’attrice, Tori è anche una produttrice e una scrittrice: ha prodotto, infatti, la sitcom So Notorius e diretto un episodio di Beverly Hills 90210.

Ian Ziering, invece, dopo la serie che lo ha reso famoso al grande pubblico, ha preso parte ad altre fiction, anche lui infatti ha recitato in “Le cose che amo di te”, ma è caro anche al cinema per l’esalogia di “Sharknado”, film in cui interpreta l’ex campione di surf Fin Shepard. Ne mancano, però, ancora due all’appello, stiamo parlando di Gabrielle Carteris (la più grande del gruppo e sindacalista) e Brian Austin Green, famoso anche per il suo matrimonio, ormai giunto al capolinea, con Megan Fox.

Entrambi hanno avuto successo dopo Beverly Hills 90210 grazie ad alcuni ruoli sia per il cinema che per la tv. Gabrielle ha recitato, infatti, per “Criminal Minds” e “The Middle”, mentre Brian per “CSI” e “Smallville”.