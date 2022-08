Pia Balotelli, ma quanto è cresciuta? Lo mostrano mamma Raffaella Fico e papà Mario Balotelli

Ti ricordi di Pia Balotelli? La figlia di Mario e Raffaella Fico è cresciuta un sacco! Ecco le foto di come è diventata dopo molti anni

L’abbiamo vista recentemente al Grande Fratello Vip e, nonostante la sua avventura si sia interrotta presto, ha toccato subito il cuore di molti: la meravigliosa Raffaella Fico ha incantato tutti e no, non solo per la sua indubbia bellezza, ma soprattutto per l’amore che lega a sua Pia…

La piccola Pia è nata dall’amore di Raffaella ed il calciatore Mario Balotelli nel lontano 2012. Una vera e propria ragione di vita per la mamma e il suo papà che, nonostante anni di avversione reciproca, hanno deciso di riappacificarsi per amore della bambina.

Pia, però, inizia a diventare grande: cresce davvero a vista d’occhio! Nonostante questo, però, mamma e papà continuano ad essere estremamente protettivi ed apprensivi con lei. Basti pensare che Raffaella l’ha difesa con le unghie e con i denti quando è stata vittima di alcuni tristi episodi di razzismo…

Pia Balotelli, ecco come è diventata la figlia di Mario e Raffaella

Siete curiosi di vedere quanto è cresciuta la figlia del calciatore e della showgirl? Vi mostriamo delle recenti immagini postate proprio dai genitori della bambina, dimostrando quanto gli ostacoli del passato siano ormai belli che andati…

La bambina appare in numerosi scatti dei suoi genitori: in primis, in quelli della mamma che spesso carica dei simpatici selfie col lei nel corso della giornata. Un amore davvero molto forte quello che le lega… ma quello col papà non è da meno!

Mario, infatti, ha recentemente postato uno scatto (che ti mostriamo in alto a destra), che lo ritrae mano nella mano con la sua bambina. Finalmente hanno trovato il loro equilibrio dopo anni di battaglie legali.

Raffaella, infatti, ha raccontato che ha riconosciuto la piccola Pia solo nel 2014, situazione che non ha contribuito a placare gli animi. Tuttavia, la donna pare averlo perdonato, giustificando la situazione come “errore di gioventù”.

Effettivamente, adesso Mario è un padre molto attento e premuroso: nello scatto, inoltre, il calciatore mostra il piccolo Lion, secondogenito, nato dall’amore con la sua ex compagna Clelia.

La bambina, attualmente, ha 9 anni e i genitori tendono a preservare al massimo la sua privacy: vedere qualche scatto della piccola è sempre un gran piacere ma è talvolta bene preservare i più piccoli dalla triste “spietatezza” del web.