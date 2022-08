Primo giorno di scuola per il Principe Louis: ecco che cosa attende il monello di casa Cambridge

Anno di grandi cambiamenti per il piccolino di casa Cambridge, il quale tra pochi giorni attenderà una nuova scuola.

La famiglia Windsor ha deciso di trasferirsi e questo comporterà alcuni cambiamenti anche per i tre figli, George, Charlotte e Louis.

Il principe William e Kate Middleton infatti hanno da poco annunciato che i bimbi inizieranno a frequentare la Lambrook School nel Berkshire questo settembre, in seguito all’imminente trasferimento della famiglia da Londra a Windsor. La coppia reale ha dichiarato quanto segue: “Le loro Altezze Reali sono enormemente grate alla Thomas’s Battersea, dove George e Charlotte hanno avuto un felice inizio di istruzione rispettivamente dal 2017 e dal 2019. E sono lieti di aver trovato una scuola per tutti e tre i loro figli che condivide un’etica e valori simili”.

La nuova scuola

A settembre il Principe George e la Principessa Charlotte inizieranno l’anno scolastico in una nuova scuola e a loro si unirà anche il piccolo della famiglia, il principino Louis, che ha da poco compiuto 4 anni.

Sebbene la scuola offra la possibilità di alloggiare nella struttura, si prevede i membri royal saranno studenti diurni. In passato il collegio è stato una scelta popolare per i reali, soprattutto per quelli che occupano posizioni di rilievo o per quelli che, come George un giorno diventeranno re. Il Principe Filippo e il Principe Carlo sono stati entrambi mandati alla Cheam School all’età di 8 anni. Entrambi hanno poi frequentato il famoso Gordonstoun in Scozia. Invece, il principe William e il principe Harry hanno frequentato la Ludgrove School all’età del principe George.

Quest’ultimo ha trascorso gli ultimi quattro anni alla Thomas’s School di Battersea, una scuola da 25 mila euro l’anno a soli quattro chilometri da Kensington Palace. Sua sorella Charlotte, ha raggiunto il fratello maggiore nella scuola nel 2019. Il principe Louis invece ha frequentato la Willcocks Nursery School, proprio come la sorella maggiore prima di lui. I Duchi di Cambridge hanno visitato diverse scuole della zona alla ricerca di un posto adatto ai tre figli per continuare la loro istruzione. Il Principe George rimarrà probabilmente uno studente di Lambrook fino a quando non si trasferirà in una scuola superiore, come l’Eton College, che suo padre ha frequentato fino all’età di 18 anni.

L’imminente trasferimento a Windsor segna un cambiamento importante per la famiglia, che in precedenza aveva fatto di Londra la sua base. “Il trasferimento è dovuto principalmente alla scuola”, ha spiegato un amico di famiglia. Il trasferimento significa anche che la famiglia sarà più vicina alla nonna del Principe William, la Regina Elisabetta, che ora risiede principalmente nel Castello di Windsor. La famiglia si avvicinerà anche ai genitori di Kate, Carole e Michael Middleton, che vivono più a ovest, a Bucklebury.