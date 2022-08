I migliori smartphone sono sotto i 400 euro: ecco i modelli tra cui scegliere

Vuoi cambiare smartphone ma lo cerchi allo steso tempo funzionale e a basso costo? Ecco i modelli che non ti lasceranno affatto deluso

Se è giunto per te il momento di cambiare smartphone ma, allo stesso tempo, non vuoi svenarti per acquistarne uno nuovo…apri bene gli occhi! I consueti modelli quali Iphone o Galaxy non sono gli unici pronti a garantirti prestazioni infallibili e design all’avanguardia: ti sveliamo di più…

Al giorno d’oggi, è possibile trovare in commercio smartphone a 400 euro, ma che garantiscano efficienza ed affidabilità. Delle caratteristiche al giorno d’oggi essenziali per un dispositivo mobile che si rispetti.

Questi modelli, infatti, presentano RAM capienti al punto giusto ed in più formati, schermi Full HD, connettività 5G e una batteria resistente, che consente di vivere tranquillamente una giornata senza spiacevoli intoppi.

Ecco i migliori modelli a 400 euro che potrebbero fare al caso tuo…

Smartphone, ecco i modelli low cost da non farsi scappare

Il primo modello super conveniente e funzionale è il Redmi Note 1o Pro. Prestazioni ottime e può essere tuo senza spendere troppo Presenta non solo una buona fotocamera, ma anche uno schermo ampio e una batteria resistente. Lo trovi nei negozi di telefonia a 299 euro, ma acquistandolo su Amazon, puoi arrivare a spendere anche 209 euro… un affare!

Un’ottima soluzione è anche il suo modello successivo, dunque Redmi Note 11 Pro. Pressocché simile al primo, risulta solo aggiornato in termini di potenza e più sofisticato in fatto di design. Lo trovi a 232 euro su Amazon.

Terzo modello da non perdere è l’Oppo Reno 7. Un gioiellino ideale per chi ama scattare fotografie artistiche dal proprio smartphone: presenta infatti 3 fotocamere super funzionali e uno schermo ben definito. Prezzo: 329 euro. Su Amazon, puoi scendere addirittura a 280 euro.

Il Samsung Galaxy A52s è uno dei modelli Samsung più economici, ma non meno efficiente. Presenta infatti un processore a dir poco potentissimo e un display che permette di lavorare, ma anche giocare e guardare video con estrema comodità. Prezzo originario: 329 euro. Su Amazon, invece, lo troverai a 280 euro.

Infine, se ami i design particolarmente eleganti, l’Honor 50 è quello che fa per te. Fotocamera funzionale e precisa, perfetta per i professionisti, dato che presenta modalità grandangolo e modalità notte e tanto altro. Il display è leggermente curvo e offre una riproduzione dei colori fedelissima alla realtà. Nei negozi, lo trovi a 529 euro. Su Amazon a soli 338 euro.