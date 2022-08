Amare la Terra tramite l’ecosessualità: la nuova assurda frontiera dell’attivismo ambientale

Non si tratta di un movimento nuovo in sé e per sé, eppure, una sempre crescente e maggiore attenzione alla salvaguardia dell’ambiente passa anche per l’ecosessualità. Se non sapete cosa sia, niente paura. Scopriamo insieme un modo inusuale di rendere omaggio al nostro Pianeta e a tutte le bellezze che contiene e ci regala generosamente.

Che la nostra Terra non può più aspettare è vero. Solo per fare qualche esempio pratico che mostri quanto le date zero siano sempre più vicine ed irreversibili, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha sviluppato un ottimo studio in cui si evidenzia come il consumo di plastica potrebbe addirittura triplicarsi e questo in meno di 40 anni.

I 460 milioni di tonnellate attuali potrebbero diventare oltre 1.230 milioni di tonnellate entro il 2060. Viviamo, insomma, in un mondo sommerso dalla troppa inutile plastica, con ritmi di produzione maggiori a quelli di consumo. Ma non solo. In meno di 30 anni le due città più importanti e popolose dell’Italia, rischiano un preoccupante aumento della mortalità come ha evidenziato l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Entro il 2050, infatti, a causa di caldo e smog si potrebbe registrare un aumento della mortalità dell’8% a Roma e del 6% a Milano.

Insomma, non si può più parlare di emergenza climatica. Servono anche delle azioni concrete volte a contrastare i cambiamenti climatici che possono essere anche di natura molto diversa tra loro. Non si tratta di un movimento nuovo in sé e per sé, eppure, una sempre crescente e maggiore attenzione alla salvaguardia dell’ambiente, passa anche per l’ecosessualità. Se non sapete cosa sia, niente paura. Scopriamo insieme un modo inusuale di rendere omaggio al nostro Pianeta e a tutte le bellezze che contiene e ci regala generosamente.

Ecosessualità: l’amore con e per la Terra a 360 gradi

Chi è attivista è indubbio che ami la nostra Terra, nel senso però più platonico del termine. Gli ecosessuali, invece, fanne delle lotte ambientali anche una relazione fisica. La Terra, insomma, è un vero e proprio amante.

Beth Stephens e Annie Sprinkle vivono negli Stati Uniti e sono le fondatrici del movimento ecosessuale. Ospiti al programma tv “This Morning” la coppia sposata ha spiegato cosa sia per loro l’ecosessualità: “Si può essere ecosessuali e anche eterosessuali o omosessuali, o anche asessuali. Non si deve rinunciare a nessuna delle proprie identità. Significa solo che ti piace provare piacere con la Terra e allo stesso tempo dare anche piacere alla Terra”.

Ma cosa significa nel concreto? Beth ha raccontato sempre durante l’intervista, ad esempio, che uscire per una camminata significa per lei fare un massaggio alla Terra. Ma non solo. La loro relazione con il nostro Pianeta ha anche una sfera meramente sessuale: la coppia, infatti, ha confessato di praticare il grassilingus, ovvero il cunnilingus, ma con il prato.

Per quanto possa sembrare, a primo avviso, inusuale, con la loro associazione no-profit, la E.A.R.T.H. Lab, Beth ed Annie stanno cercando di ampliare il loro messaggio d’amore rivolto alla Terra. Sostenendo, inoltre, una politica attiva volta a sostenere pratiche ambientali consapevoli ed informate.