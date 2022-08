“C’è una presenza maligna in casa mia”: giorni di terrore per l’iconico cantante

Oscure presenze malvagie nella casa di una delle rockstar più famose di tutti i tempi? Lo ha rivelato sua moglie spiegando quello che il marito le ha raccontato in più occasioni

Non sono stati certamente mesi facili per uno dei cantanti più amati della scena rock il quale ha dovuto affrontare spinosi problemi di salute che lo hanno tenuto lontano dal

palco e costretto a sottoporsi ad un non facile intervento chirurgico, trascorrendo anche un certo periodo di tempo in carrozzina.

Sembrava che si fosse messo tutto alle spalle, pronto a tornare sulle scene (di recente è stato diffuso anche il suo nuovo singolo) ma a quanto pare ci sarebbe anche altro che non gli rende la vita facile. Stiamo parlando dello storico frontman dei Black Sabbath, Ozzy Osbourne, il quale si troverebbe ad affrontare tremendi attacchi di panico ma non solo. Alla moglie avrebbe anche detto a più riprese di aver visto oscure e maligne presenze nella sua casa.

Ozzy Osbourne ha visto il diavolo? Le parole della moglie

Insomma Ozzy Osbourne potrebbe davvero aver visto il diavolo? Lo rivela il The Daily Star riportando le parole della moglie del famoso principe delle Tenebre, la quale ha

raccontato che gli ‘avvistamenti’ sarebbero avvenuti proprio nella loro splendida casa ad Hollywood. Nell’abitazione sarebbero presenti, a detta di Osbourne, diverse oscure

presenze ed ogni sera, andando in camera da letto, si troverebbe nella stanza uno sconosciuto ad attenderlo.

“Penso che in questa casa sia successo qualcosa di grave, un omicidio o qualcosa di brutto”, ha raccontato la rockstar che solo di recente aveva rivelato, nel corso di un’intervista, di aver deciso di smettere con gli acidi dopo aver parlato a lungo con un cavallo il quale lo avrebbe anche mandato a quel paese. La moglie Sharon, dal canto suo, non sembra essere convinta della presenza del diavolo quanto piuttosto del fatto che Ozzy possa soffrire di allucinazioni e, dunque, vedere cose o presenze che non esistono. Pur riportando quello che il marito le ha detto: ”Una notte si è svegliato dicendo di vedere una figura in camera da letto, ma non c’era nessuno lì”. Affermazioni queste, che sono state fatte nel corso dello show “The Osbournes Want To Believe” nel quale si parla anche della sua ossessione per un pezzo di roccia che proviene nientemeno che dai resti dell’attentato dell’11 settembre al World trade Center.

Ozzy Osbourne, una vita di eccessi

Anche i suoi numerosissimi fan ritengono che queste visioni, sommate agli attacchi di panico, possano essere lo strascico legato all’abuso di droghe di Ozzy in passato. Meno

probabile invece il fatto che la villa possa essere infestata. Del resto la vita del rocker è costellata di eccessi di vario tipo: accanto all’abuso di sostanze stupefacenti vi

sono infatti episodi a dir poco impensabili, come il gesto di mordere un pipistrello sul palco, nel corso di uno show. Oppure quando sniffò delle formiche durante un tour,

vicenda raccontata, insieme a molte altre, sulle biografie o nei documentari dedicati a lui.