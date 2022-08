La notte leoni e la mattina…? C’è una spiegazioni scientifica dietro!

Se il post sbornia devastante vi atterrisce ogni volta che alzate il gomito, sarebbe meglio prima sapere quali sono le cause e perché capiti proprio a voi.

Lo sappiamo, bere in compagnia può davvero farci svoltare la serata, regalandoci dei momenti unici. Sempre se ce li ricordiamo poi questi momenti ovviamente. Eppure il piacere di godersi un drink o un bicchiere di vino resta sempre immutato, anche da soli, nel piacere della nostra casa.

Tuttavia, il post sbronza può essere davvero tremendo. Se c’è chi infatti si sveglia la mattina fresco come una rosa, molti di noi, invece, fanno fatica pure ad alzarsi dal letto prima di mezzogiorno. Insomma, una tragedia nella tragedia, ne siamo estremamente consapevoli.

Se poi si è passata la maggior parte della notte abbracciati al gabinetto, il nostro migliore amico in molti casi, allora sappiamo bene cosa attraversate ogni volta che bevete decisamente più del solito. Ma non solo. In una sorta di fatalista invidia, potreste anche maledire i vostri amici, pronti a prendere subito un altro Moscow Mule in spiaggia al tramonto.

Stiamo parlando di una scena romantica ed evocativa e che pure ci affascina davvero poco, se si passa il resto della giornata con gli occhiali da sole, perché sensibili perfino a un piccoli spiraglio di luce. La domanda però, è più che lecita. Perché alcune persone hanno i postumi di una sbornia peggiori rispetto ad altre? A rispondere a questo importantissimo quesito, ci pensa la nutrizionista Lara Hughes. Prima, però, dobbiamo capire cosa sia realmente una sbornia.

Tutti i segreti della sbronza

Come riportato dal quotidiano inglese ‘The Sun’, la colpa dei nostri hangover potrebbe essere una questione genetica. I nostri geni, infatti, sono in parte responsabili della gravità della sbornia. Tutto dipende dal modo in cui il fegato rompe e assimila l’alcol.

“Il fegato scompone l’alcol attraverso l’enzima alcol deidrogenasi in acetaldeide, un composto (e cancerogeno!) che si pensa sia da dieci a 30 volte più tossico dell’alcol stesso”, ha spiegato Lara Hughes al Sun. Questo composto, poi, viene ulteriormente metabolizzato in acetico non tossico, che è un liquido limpido e incolore che in alcune forme, però, può essere dannoso per l’uomo.

I sintomi, ha raccontato sempre Laura, sono comuni in tutto il mondo. Stiamo parlando di nausea, vomito, mal di testa, irritabilità, letargia, vampate di calore, sudorazione e depressione. Ma non solo. La nutrizione ha spiegato sempre al Sun come l’alcol contenga anche altri composti come l’istamina, motivo per cui alcune persone hanno un’eruzione cutanea, specialmente se soffrono già di febbre da fieno.

E il mal di testa che ci accompagna fedelmente invece? In realtà questo può essere dovuto all’acetone e al metanolo prodotti durante la fermentazione. Ma non finisce qui. A volte il modo in cui ci sentiamo fisicamente può avere un impatto sul nostro cervello. Lara Hughes ha spiegato che due dei neurotrasmettitori più importanti sono il GABA (calmante, rallentante) e il glutammato (eccitatorio, attivante).

La maggior parte delle volte sono equilibrati, ma una notte in compagnia dell’alcol può aumentare il GABA, disinibendo le aree del cervello che si usano per il buon giudizio e la coscienza. Ecco perché mandiamo sempre quei messaggi imbarazzanti da ubriachi. Il processo, però, blocca anche il glutammato, il che rende difficile la formazione di nuovi ricordi. Motivo per cui spesso tendiamo a dimenticare la notte da leoni appena trascorsa.