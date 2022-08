L’orologio più bello del momento è super sottile e ricco di funzioni ma, soprattutto, costa solo 39 euro

Sapete che l’orologio più cool e affascinante del momento costa meno di 40 euro? Scopriamo insieme qual è.

L’azienda orologiera svizzera Richard Mille è nota per la sua celebre clientela, che comprende vip del calibro di Rafael Nadal, ma non solo.

Famosi sono anche i suoi orologi altamente ingegnerizzati e dal prezzo esorbitante. L’ultimo modello di punta è il 2022 RM-01UP Ferrari, che è entrato nel Guinness dei Primati. Infatti, con i suoi 1,75 mm di spessore, che corrisponde a poco più di due carte di credito impilate, è passato alla storia come l’orologio meccanico più sottile mai realizzato. Ma ne sono stati prodotti al momento 150. Si tratta infatti di un acquisto riservato a pochi, considerato che per aggiudicarsene uno è necessario sborsare 2 milioni di euro. Ma il brand svizzero non ha nella sua collezione solo orologi extra lussuosi.

L’orologio a 39 euro

Richard Mille è celebre per i suoi accessori di lusso riservati nella maggior parte dei casi a una certa nicchia, che include molti personaggi dello spettacolo, sia nazionali che internazionali.

Con i suoi 2 milioni di euro, l’RM-01UP Ferrari supera una lunga serie di precedenti contendenti al titolo. Tra quest il Piaget Altiplano Ultimate Concept, con uno spessore di 2,0 mm e un costo di 450 mila euro, o il BULGARI Octo Finissimo Ultra, di 1,8 mm, in vendita a 460 mila euro. Per quanto questi pezzi siano impressionanti, tuttavia, hanno tutti due cose in comune, una disponibilità molto limitata e dei prezzi astronomici. La buona notizia è che non tutti gli orologi proposti dal marchio svizzero sono inarrivabili. Infatti è il caso del Casio digitale A700W-1ACF, è quasi altrettanto sottile, ma è acquistabile alla modica cifra di 39 euro. Perciò si tratta di un modello sottilissimo ma alla portata di tutti.

La corsa verso orologi sempre più sottili si è intensificata negli ultimi anni, ma è in corso da più di un secolo, quando Edmond Jaeger (cofondatore del marchio svizzero di orologi di lusso Jaeger-LeCoultre) inventò il Calibro 145, il movimento per orologi più sottile mai visto al mondo. Dopo il debutto del Calibro 145, le menti più brillanti del settore iniziarono immediatamente a sognare nuovi progetti per casse e movimenti sempre più sottili, e da allora non si sono più fermati. Infatti più di 100 anni dopo è arrivato l’RM-01UP Ferrari di Richard Mille. Con una cassa quadrata di 6 mm di spessore, il tradizionale Casio A700W-1ACF non è forse all’altezza degli altri modelli ma è comunque notevole. Inoltre, mentre gli orologi meccanici più sottili tendono a essere solo orari, questo particolare Casio è ricco di funzioni, che includono per esempio la retroilluminazione a LED.