Piovono bonus a settembre: ecco i tre nuovi da non lasciarsi scappare

A settembre arrivano nuovi bonus ed è per questo che a settembre ce ne sono in particolare tre che non dobbiamo proprio lasciarci scappare. Vediamo quali sono.

Lavoratori, studenti e non solo: ecco a chi spettano questi bonus di settembre.

Arriva una conferma importante a settembre per chi è interessato all’arrivo di nuovi bonus. Il caro vita, l’aumento di benzina e bollette, spingono i consumatori a cercare sempre più spesso strade alternative per arrivare a fine mese. Anche il Governo ha fatto al sua parte intervenendo con Decreti Sostegni che hanno permesso di creare bonus ad hoc.

Bonus a settembre: lavoratori e studenti tra le categorie ma non solo, ecco a chi spettano

Già nel mese di agosto si sono palesati gli aiuti che il Governo ha previsto per dare una mano gli italiani, ma sarà a settembre che questi soldi arriveranno realmente ai consumatori. Si tratta di tre ricchi bonus che andranno nelle tasche di diverse categorie: vediamo quali. Importanti aiuti arrivano da parte dello Stato per gli utenti danneggiati prima dai problemi derivanti dalla pandemia da Covid e poi dalla guerra in Ucraina che ha generato inflazione e costo alto di materie prime.

Se il costo della vita si è alzato e per le famiglie è diventato complicato arrivare a fine mese, non stupisce che i consumatori possano attendere con ansia l’arrivo di bonus nel prossimo mese, ovvero quello di settembre. Ma questi aiuti a chi spettano? Il governo Draghi si è rivolto a diverse categorie, innanzitutto gli studenti. Se per le famiglie è diventato difficile pagare la scuola allora possiamo dire che questi soldi saranno fondamentali. Si tratta del bonus per trasporti pubblici che si trova nel Decreto aiuti Bis e può Valerie fino a 60 euro per coprire la spesa di qualsiasi mezzo utilizzato dagli studenti, anche il treno.

Un altro bonus in attesa è il bonus fiere che può aiutare gli imprenditori in difficoltà. Vale 10mila euro e copre fino al 50% di spese relative agli eventi. La terza categoria aiutata dal Governo è quella dei lavoratori ed è il tanto atteso bonus 200 euro una tantum. Si tratta di un aiuto economico che verrà dato una sola volta. Ad alcuni è arrivato nel mese di luglio ma molti lo riceveranno a settembre ovvero le partite Iva, ma anche altri lavoratori esclusi dalla prima tranche. Buone notizie anche per i pensionati che a breve vedranno aumentare la pensione minima.