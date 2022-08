Rania di Giordania minaccia Kate Middleton: è guerra tra le royal ladies

In occasione del compleanno di Rania di Giordania, il Palazzo Reale ha deciso di condividere alcuni nuovi scatti della Regina.

Un periodo pieno di celebrazioni per la famiglia reale di Giordania. Il 31 agosto una delle royal più celebri e popolari del mondo, Rania, compirà 52 anni. Alcuni giorni fa invece è stato annunciato il fidanzamento del suo primogenito, Husayn, mentre alcune settimane fa è toccato alla figlia Iman annunciare il suo fidanzamento.

Una regina dalla bellezza incomparabile, sempre solare e impegnata socialmente. Per il suo compleanno ha deciso di prendersi una piccola pausa dagli impegni ufficiali e ha deciso di regalare alcuni scatti per il grande evento, che sono stati pubblicati dalla corte.

Auguri Rania di Giordania!

Moderna e attenta alle questioni più importanti, la Regina Rania si contraddistingue per la sua generosità e i suoi impegni benefici, sia a livello nazionale che internazionale.

La monarca è molto attiva sui social, dove tiene aggiornati i suoi sudditi e i suoi fan. Come Kate Middleton, che pochi mesi fa ha festeggiato 40 anni, anche Rania di Giordania ha voluto commemorare l’evento con tre splendidi ritratti. E, proprio come la futura regina d’Inghilterra, anche lei è una fan di Erdem. L’acconciatura invece è molto semplice, ha mantenuto uno styling naturale lasciando i capelli sciolti, leggermente ondulati. Insieme al completo ocra, ha posato anche con un abito rosso scuro con ricami e tagli geometrici e con un abito blu dal taglio classico e decorato con strass, sulla scollatura, sui fianchi e sulla vita.

Il dolore provato per la perdita del padre, ricordato con un bellissimo messaggio pubblicato su Instagram, ha lasciato spazio alla gioia che la regina sta provando per i suoi figli. Dopo il fidanzamento della figlia Iman con l’imprenditore di origine venezuelana, Jameel Thermiotis, la Regina ha accolto in famiglia anche Rajwa, che sposerà tra poco il suo primogenito, diventando quindi un giorno lei stessa Regina. In occasione del fidanzamento degli Al Hussein, Rania ha voluto mettere in risalto la futura sposa indossando un abito scuro con ricami luminosi.

Un dettaglio che ricorre spesso nei suoi capi. Rania tuttavia, non rinuncia alla comodità. È infatti un’amante del denim e dei jeans indossati sotto una camicetta oversize. I suoi look casual sono diventati celebri, come quello indossato prima di Ferragosto con camicia gialla e capelli raccolti. Ora che i momenti più difficili sembrano essere passati, la Regina si prepara a vivere un compleanno in famiglia, con generi e nuore. Del resto, non a caso è stata definita la migliore suocera reale. E i festeggiamenti sono appena cominciati!