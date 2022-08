Rapina da film: per portare via la cassaforte uno stratagemma alla Ocean’s Eleven

La rapina più assurda che si sia mai verificata negli ultimi tempi: ecco cosa hanno architettato i ladri per rubare la cassaforte

Una vicenda davvero assurda quella che si è verificata a Roma, ad una stazione di benzina. Il titolare della zona rifornimento, infatti, ha fatto i conti con un’irruzione da parte di alcuni malviventi, che hanno rubato la cassaforte all’interno del punto ristoro. Ecco cosa è successo nel dettaglio…

Il tutto si è verificato intorno alle 2 di notte, dunque quando la zona sarebbe potuta essere, oltre che chiusa al pubblico, anche poco affollata o trafficata. Anche il periodo scelto è stato strategico, in quanto ancora di ferie per molti: si tratta, infatti, della notte tra il 21 e il 22 agosto.

La stazione di rifornimento oggetto del furto è quella sita al civico 400 della via Collatina, nella zona nord est della Capitale. La banda di malviventi si è introdotta nella stazione di benzina in un modo così incredibile da lasciare tutti a bocca aperta. Ecco come hanno operato…

La rapina più assurda: ecco cosa è successo

La banda aveva probabilmente ben studiato il colpo: è arrivata alla location con due veicoli e la loro funzione non era soltanto quella di scortarli fin lì. Una delle autovetture ha avuto una funzione cruciale per l’operato, rendendo la scena quasi da film…

Ebbene, il mezzo di trasporto utilizzato dai malviventi per raggiungere la stazione di servizio li ha poi aiutati ad addentrarsi all’interno del luogo per compiere il furto. Il modo è in cui è stata utilizzato, però, è da non credere…

L’auto, infatti, è stata usata dalla banda proprio come ariete per sfondare la saracinesca della zona ristoro e crearsi così un passaggio per rubare la cassaforte. Il sistema ha funzionato in quanto sono riusciti a portare via la cassetta e fuggire con i mezzi con cui sono arrivati.

Dopo poco è scattato l’allarme della stazione di servizio e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Santa Maria del Soccorso. I militari dell’arma della compagnia Roma Montesacro hanno poi consultato le videocamere di sorveglianza della zona per scoprire di più sugli artefici del furto.

Anche i carabinieri del nucleo investigativo di via in Selci hanno provveduto a collaborare alla ricerca dei malviventi, eseguendo i primi rilievi scientifici nella speranza di trovare prove e tracce utili per risalire alla banda.