Sonia Bruganelli fiume in piena: “non sto più al vostro gioco” e il web si scatena

Sonia Bruganelli ha da sempre fatto discutere per la sua estrema schiettezza: anche stavolta, non le ha proprio mandate a dire…

Diciamocela tutta… Sonia Bruganelli è una delle personalità più impattanti del panorama televisivo italiano: o la ami o la odi! Nonostante abbia intrapreso da poco la carriera da opinionista, è riuscita, nel bene e nel male, a far breccia nel cuore di tanti, in particolare per la sua estrema schiettezza.

La moglie di Paolo Bonolis ha una personalità vulcanica e non le manda mai a dire: al Grande Fratello Vip, infatti, ha dato filo da torcere non solo ai concorrenti all’interno della Casa, ma anche alla sua collega Adriana Volpe, con cui c’è sempre stato un rapporto particolare.

Negli ultimi giorni, però, una spiacevole vicenda ha coinvolto l’opinionista e lei, come spesso fa, ha deciso di raccontare tutto ai suoi follower tramite il suo profilo Twitter. La storia, però, ha diviso in due il web: ecco cosa è successo…

Sonia Bruganelli, ecco le parole che hanno scatenato la polemica

Il tutto è iniziato dalla volontà della Bruganelli di dedicarsi ad una sfrenata sessione di shopping online. Una decisione che, purtroppo, l’ha portata a doversi destreggiare con uno spiacevole imprevisto: ve lo raccontiamo proprio tramite le sue parole.

Ecco come è iniziata la disavventura della Bruganelli con lo shopping online: “Compro su Farfetch tre abiti, vado al pagamento e mi dicono che la carta è bloccata per motivi di sicurezza”. Così Sonia decide di andare più a fondo: “Chiamo il numero che mi scrivono, parlo con una signora che mi chiede generalità e numero di carta per dirmi che è bloccata per tutelare compere online, dico ok”.

Dopo aver fornito i dati, Sonia chiede che la sua carta possa venir sbloccata ma la situazione non si smuove. Allora contatta un altro operatore, che l’avrebbe aiutata con lo sblocco: “Mi risponde un altro al quale racconto la stessa cosa, mi chiede quando ho usato l’ultima volta la carta, gli dico che non ricordo e lui fa voce stranita, poi mi chiede data di nascita mia e io gliela do, poi mi chiede tutto il numero di carta e io ok, poi mi chiede data di scadenza e ultime tre cifre della carta e gli dico tutto”.

Dopo numerose domande, arriva il punto cruciale della conversazione, oltre che ciò che ha scatenato la polemica sul web. “Alla fine mi chiede il numero di conto corrente, a quel punto sclero! Gli dico che su due piedi non lo ricordo. Lui mi chiede ‘come mai?’ Io sono costretta a vincere la mia proverbiale modestia e a dichiarare di averne 6, per cui non mi ricordo i numeri di tutti i conti correnti e lui imperterrito mi dice che se non gli dico il numero di conto non può sbloccare la carta”.

Una sorta di uscita fuori luogo per molti, una simpatica provocazione per altri… certo è che Sonia non riesce mai a passare inosservata!