Al Bano e Romina tornano a vivere insieme? Ecco cosa sta succedendo davvero

Anche a distanza di tantissimi anni, si rincorrono ancora i rumours su una delle coppie storiche e più amate dello spettacolo italiano. Al Bano e Romina potrebbero tornare a vivere insieme?

Diciamo pure che Al Bano e Romina, un po’ come Eros e Michelle o Stefano e Belen, rappresentano quei capisaldi della cultura italiana che non mutano, né si deteriorano mai, anche a distanza di tantissimi anni. Ci sono delle coppie, infatti, che piacciono in quanto tali e perché tali. Il presunto, possibile o certo ritorno di fiamma, quindi, genera sempre un plebiscito di consensi, che non si otterrà nemmeno per le prossime elezioni politiche del 25 settembre.

Insomma, stiamo parlando di veri fenomeni nazionalpopolari e trasversali che piacciono, e anche molto, alla gente. La fine della relazione d’amore tra Romina e Al Bano, segnata soprattutto dalla misteriosa scomparsa della primogenita Ylenia Carrisi a New Orleans nel 1993, è stata vissuta, mediaticamente parlando, come una batosta. I due cantanti hanno ufficializzato il loro divorzio solo nel 1999, eppure già da tempo c’era aria di crisi tra loro.

Il tempo però, in parte, cura e lenisce tutte le ferite. Così che, soprattutto negli ultimi anni dopo altre indiscrezioni sulla fine della sua relazione con Loredana Lecciso, Al Bano ha ristretto i rapporti con Romina, almeno per ora professionalmente. Pare però che la cantante sia pronta a trasferirsi nella tenuta a Cellino San Marco del suo ex marito, una volta anche casa sua, per qualcosa di più di una semplice collaborazione. Ma come stanno realmente le cose?

Romina Power torna a Cellino? Ecco perché

Tutti i fan di Al Bano e Romina sperano, dal giorno in cui si sono lasciati, che i due ritornino insieme. La loro partecipazione di coppia, poi, a “Ballando con le Stelle” quattro anni fa come ballerini per una notte, è sembrata a molti una sorta di annuncio ufficioso del loro ritorno di fiamma. Tuttavia, si trattava sì di un ritorno, ma solo professionale.

I due, infatti, è come se avessero ripreso quel cammino iniziato nel lontano 1975 e che ha raggiunto la vetta più alta della loro felicità nove anni dopo, quando vinsero nel 1984 il Festival di Sanremo insieme con la “Ci sarà”. Tanti anni e sofferenza dopo, però, il pubblico non si è mai stancato di vederli sul palco uniti e affiatati, mentre cantano le loro immortali hit come “Felicità”, “Cara terra mia” e “Nostalgia canaglia”. Insomma, ancora oggi sono molto richiesti, sia in Italia che all’estero, motivo per cui Romina ha deciso di tornare a vivere con Al Bano.

Molti hanno pensato quindi che questa fosse “la volta buona”, ma non è stato così. Anche in questo caso, infatti, la scelta dei due cantanti è stata dettata dai numerosi impegni di lavoro che li attendono. Stando nella stessa casa, Al Bano e Romina stanno solo sfruttando la possibilità di potersi preparare al meglio per i concerti che terranno a breve a Vienna e a Zurigo. Insomma, anche questa volta, ci tocca darvi una triste notizia. Eppure, la vita è davvero imprevedibile.