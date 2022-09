Ford Escort del 1985 venduta per una cifra record: perché? Tutta colpa di Lady Diana

Una Ford Escort del 1985 è stata venduta all’asta per una cifra davvero astronomica. Ma come mai una macchina che ha ben 37 anni di vita ha avuto così tanti acquirenti? Tutta colpa di Lady Diana.

130 cavalli di potenza, colore nero unico nel suo genere e una proprietaria che rimarrà per sempre nel cuore di tutti noi. Stiamo parlando di Lady Diana, la principessa malinconica, morta in un tragico incidente stradale quasi 25 anni fa, il 31 agosto, a Parigi nel tunnel dell’Alma.

Proprio per la sua drammatica dipartita e la gli anni turbolenti dopo il divorzio dal principe Carlo per l’ingombrante “matrimonio in tre“, molti hanno alimentato in tutti questi anni quasi un culto della sua persona, ricordandola per sempre come un’icona intramontabile degli anni Novanta. Ecco perché va a ruba qualsiasi oggetto o vestito appartenuto a Diana Spencer. Tutti, infatti, vorrebbero un pezzetto di lei.

Proprio come è avvenuto l’anno scorso, quando è stato battuta all’asta la sua bici Tracker rosso brillante, con una base di vendita intorno alle 20/30mila sterline. Stiamo parlando, però, di cifre anche ragionevoli in questi casi, a differenza della macchina della principessa che è stata venduta ad un prezzo davvero incredibile.

Diana e la sua Escort RS Turbo: la cifra record dell’asta

La Ford Escort RS Turbo è una versione sportiva di una delle auto più popolari degli anni Ottanta. Quella di Diana, però, come dicevamo prima, ha anche una “marcia” in più. Tutte le Escort, infatti, erano bianche, eccezion fatta per la sua, total black. Insomma, un cimelio sì, ma anche un rarità per i battitori e gli acquirenti d’asta.

Secondo la casa d’aste Silverstone Auctions, la stessa principessa Diana si sarebbe messa alla guida della macchina per fare commissioni e girare Londra in piena autonomia, senza autisti. Ma anche il principe William sarebbe salito a bordo della Ford. La macchina, pur avendo ben 37 anni di vita, oltre ad avere un importante valore storico è in ottime condizioni.

Ha appena, infatti, 40.000 km, davvero pochi visto che Lady D ha usato l’auto dal 1985 al 1988. Ma chi si è aggiudicato la macchina della principessa? Questo resta un mistero. Al momento si sa che l’acquirente anonimo vive nella regione di Manchester e ha sborsato davvero una fortuna per aggiudicarsi la Ford Escort RS Turbo. Avrebbe speso, infatti, 869.000 euro. Insomma, una cifra da capogiro e abbastanza combattuta.

L’uomo, infatti, non era l’unico a volere tutto per sé una delle auto personali di Diana Spencer. Gli altri due acquirenti, uno da Dubai e uno dagli Stati Uniti, avevano fatto anche loro le loro proposte esagerate prima di arrendersi. Il valore di partenza era di “sole” 100.000 sterline, si è arrivati poi a 650.000 sterline, a cui andrà aggiunta l’Iva. Nota positiva, però, e che è piaciuta molto ai fan di Lady D è che la Ford così resterà nel Regno Unito, il suo Paese d’origine.

Ma oltre alla bici Tracker e alla Ford Escort del 1985, sempre l’anno scorso, nel giugno 2021, è stata venduta un’altra Ford Escort di Diana per 52.000 sterline a un acquirente sudamericano. Si tratta delle berlina 1.6 Ghia del 1981 regalata a Diana per il suo fidanzamento con Carlo.