I resti sono stati ritrovati in due valigie: momenti da brividi in un deposito di aste

L’amaro ritrovamento di due corpi all’interno di una valigia ha lasciato tutti spiazzati, soprattutto dopo gli ultimi sviluppi.

Pochi giorni fa è stata fatta un’orrenda scoperta durante un’asta. Sono stati scoperti i resti di due corpi all’interno di una valigia, destinata ad essere battuta all’asta.

Secondo quanto riportato, i corpi apparterebbero a due bambini. Si pensa che la madre sia una donna di circa quarant’anni, neozelandese ma di origine coreana. Non si sa però se avesse con sé altri membri della famiglia quando è arrivata nel paese nel 2018. La polizia di Seoul afferma che non risulta che la donna abbia lasciato il Paese negli ultimi quattro anni.

Che fine ha fatto la madre?

Pochi giorni sono stati ritrovati due corpi appartenenti a due bambini di origine coreana. Della madre però si sono perse le tracce. I funzionari ritengono che le fosse stata precedentemente concessa la cittadinanza neozelandese e che si fosse registrata a un indirizzo collegato al luogo in cui sono state conservate le valigie per almeno tre o quattro anni.

La rivelazione arriva dopo che una famiglia, che ha acquistato il contenuto di un deposito in disuso ad un’asta di beni abbandonati, ha fatto la macabra scoperta ad Auckland. La polizia locale ha avviato un’indagine per omicidio dopo che la famiglia ha esaminato il contenuto di un armadietto che aveva acquistato senza essere vista. Si pensa che i bambini siano morti da anni quando avevano un’età compresa tra i 5 e i 10 anni. Infatti, la brutta conservazione dei corpi ha complicato le indagini. Gli agenti hanno dichiarato che non credono che la famiglia che ha acquistato la valigia sia collegata ai decessi.

Nel frattempo, a Seoul, un ufficiale di polizia ha spiegato: “La polizia neozelandese ha chiesto conferma se la persona che potrebbe essere collegata a un caso di criminalità si trovasse in Corea del Sud”. Hanno aggiunto che, dato il suo indirizzo passato e la sua età, potrebbe essere la madre dei bambini. Un funzionario dell’Agenzia nazionale di polizia coreana ha dichiarato: “Confermiamo che si trova in Corea del Sud e che è una cittadina neozelandese di origine coreana. La polizia neozelandese sta conducendo questa indagine e noi intendiamo collaborare su loro richiesta”.

Però secondo gli investigatori potrebbe essere difficile per la polizia sudcoreana perseguire la donna a meno che la Nuova Zelanda non richieda ufficialmente la sua estradizione. Ha suggerito che ciò potrebbe accadere se l’indagine procedesse fino al punto in cui l’Interpol emettesse un avviso di garanzia nei suoi confronti. Il precedente indirizzo della donna era registrato in un deposito dove le valigie sono state conservate per anni. La polizia ha controllato ore di filmati delle telecamere a circuito chiuso, ma i momenti chiave potrebbero essere già stati cancellati a causa del ritardo tra la morte delle vittime e la scoperta. Sia il magazzino che la proprietà dove sono state portate le valigie sono stati esaminati a fondo da esperti forensi.