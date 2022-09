iPhone 14 non ha più segreti, ecco quanto costerà il nuovo cellulare della Apple

É in arrivo l’iPhone 14, ma quando bisogna sborsare per ottenere il nuovo ed esclusivo modello dell’azienda americana?

Il lancio è previsto tra un paio di settimane, ma vista la serie di aggiornamenti inclusi all’interno dell’iPhone 14, quanto costerà?

Il successore dell’iPhone 13 uscito lo scorso anno dovrebbe includere, tra le varie cose, una fotocamera da 48 megapixel sui modelli di fascia alta. Tutto questo potrebbe comportare un aumento di prezzo di circa 100 euro. a scopriamo insieme i prezzi in dettaglio.

iPhone 14, quanto costa?

In linea con le previsioni condivise dagli analisti, l’intera catena di fornitura di Apple sta subendo un aumento dei prezzi. L’azienda americana non ha apportato alcuna modifica ai prezzi tra l’iPhone 12 e l’iPhone 13, ma anche queste due generazioni di iPhone sono piuttosto simili. È ragionevole pensare dunque che aggiornamenti più consistenti possano comportare prezzi più elevati.

Ma Apple potrebbe mantenere lo stesso prezzo per rimanere competitiva con dispositivi Android. Di solito Apple rilascia i suoi nuovi iPhone a settembre, poco dopo averli presentati, anche se negli anni passati alcune nuove dimensioni sono state lanciate più tardi del solito. Ma veniamo al prezzo dell’iPhone 14. Quest’ultimo non è ancora stato comunicato ufficialmente e Apple non fornisce mai informazioni pubbliche sui suoi prodotti futuri prima di annunciarli. Ciò significa che l’unico indizio che abbiamo è la struttura dei prezzi dell’iPhone 13.

Apple ha mantenuto una struttura di prezzi simile per l’iPhone nel 2020 e nel 2021, quindi è possibile che continui a farlo anche nel 2022. Tuttavia, le voci secondo cui Apple potrebbe eliminare l’iPhone Mini e sostituirlo con un’altra versione più economica dell’iPhone da 6,7 pollici complicano un po’ le cose. La nuova aggiunta alla linea sarebbe una versione più grande dell’iPhone 14, probabilmente chiamata iPhone 14 Max. Se Apple mantiene lo stesso prezzo di 800 euro per l’iPhone standard, sembra ragionevole che l’iPhone 14 Max possa costare 900 euro. Ciò lo collocherebbe proprio tra l’iPhone 14 Pro da 1000 euro e l’iPhone 14 Pro Max da 1100 euro, supponendo che l’iPhone 14 abbia un prezzo simile a quello dell’iPhone 13.

Ma secondo alcuni analisti, il cosiddetto iPhone 14 Max costerà meno di 900 euro, quindi questo significherebbe che l’azienda potrebbe cambiare la sua strategia di prezzo. Apple ha già modificato i suoi prezzi in passato per rimanere competitiva. Infatti, l’iPhone 11 lanciato nel 2019 si è distinto per il prezzo di partenza di 699 euro, inferiore di 50 dollari rispetto all’iPhone XR uscito l’anno precedente.