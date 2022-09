Prorogato il bonus ristrutturazione 50% ma sai per che lavori puoi richiederlo? E’ tempo di fare chiarezza

Finalmente una buona notizia per chi ha intenzione di ristrutturare casa. Poco tempo fa i soldi promessi pareva non potessero arrivare più, ma ora c’è una novità!

Il bonus casa per la ristrutturazione arriverà al 50% per cui si potranno chiedere le agevolazioni.

C’è una nuova data che riguarda le agevolazioni per i lavori di ristrutturazione delle case: è il 2024. L’agevolazione per i lavori di edilizia darà prorogata secondo alcune regole. L’incentivo del 50% di sconto non può però superare una certa soglia, ovvero i 96mula euro.

Bonus ristrutturazioni fino al 50%: ecco chi può avere questo incentivo

Se siete in attesa del bonus del 50% per le ristrutturazioni edilizie, dovete sapere che questo bonus permette di assegnare fino a 48mila euro. Non di chiama più bonus facciate, ma bonus ristrutturazione al 50% il tempo limite è il 2024. LA momento si possono effettuare i lavori di ristrutturazione in casa svendo un’importante detrazione IRPEF. Rientrano i lavori per il rifacimento dei bagni, per gli inizi o per altri elementi che rispettino le regole ecologiche. Il solo limite è quello di 48 mila euro per appartamento.

Ma come avverrà questa detrazione? In pratica si potrà godere di questi sconti per ben 10 quote annuali. Rientrano sia le unità immobiliari in condomini che le palazzine di una singola famiglia. Ricoprono lavori di manutenzione straordinari che possono essere utili a restaurare o risanare i bagni o altre parti della casa. Nelle spese agevolativi ci sono anche le barriere architettoniche e le autorimesse oppure ei posti auto pertinenziali.

A chi spetta l’agevolazione e come avviene? I soldi, detratti al 50% dalle imposte IRPEF, verranno sottratte in dieci anni per dieci quote uguali ai soldi spesi. Le spese effettuate e fatturate dovranno quindi essere presentate insieme al modello 730 insieme alla dichiarazione dei redditi. Secondo il Decreto Rilancio inoltre è possibile anche accedere anche al credito d’imposta il che vuol dire che sarà possibile avere direttamente un credito ovvero uno scontro in fattura che l’attività edilizia potrà fare durante l’esecuzione dei lavori a chi ne ha diritto.

Per chi aveva quindi deciso di rinunciare agli sconti e non fare più i lavori in casa, la notizia sembra essere davvero interessante. Uno conto del 50% sulle ristrutturazioni è un’ottima alternativa che possiamo avere per effettua lavori in casa, che siano di rifacimento oppure semplicemente una ristrutturazione per rimodellare casa magari con infissi nuovi che aiutino a risparmiare le energie e a contrastare il caro bollette.