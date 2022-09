Riceve versamenti per un totale di 110.000 sterline: poi il sogno si trasforma in incubo

Una storia decisamente assurda è capitata al protagonista di questa storia che ha ricevuto una somma di 110 mila sterline sul suo conto, ma poi la notizia amara!

Una grossa somma di denaro e la banca che comunica l’ok per spendere i soldi. Una storia che è difficile da sentire, ma che è accaduta sul serio.

Pensate se ricevete una somma di denaro ingente sul vostro conto bancario. Cosa fate? Una vera fortuna che per qualche motivo la banca vi dice di poter spendere, ma poi mesi dopo arriva l’amara scoperta. Una delusione davvero enorme che viene però a galla solo dopo molto tempo.

Riceve grossa somma di denaro per sbaglio, ma poi arriva la scoperta

Protagonista di questa storia bizzarra è Russell Alexander, un uomo di 54 anni di Sutton, nel Norfolk che ha ricevuto su suo conto bancario i soldi in maniera inaspettata. La somma di 110mila sterline. Non potendo credere ai propri occhi si è recato in banca per capire cosa fare, ma la risposta p stata inaspettata: poteva spendere quel denaro.

L’uomo al centro della storia è un tuttofare, una persona che ha un conto in banca non importante e che quando ha viso arrivare quei soldi, bene 110.000 sterline, ha chiamato la sua banca, la Barclays, per chiedere cosa fosse accaduto e perché si fosse ritrovato quei soldi sul suo contro bancario. Passano 9 mesi e l’uomo riceve tutti i versamenti per il totale che abbiamo indicato. Quando però gli viene dato l’ok per spenderli lui non esita. Ma cosa è accaduto davvero? Perché la banca ha dato a Russell il consenso per spendere quei soldi? La Barclays dichiara che i soldi sono il frutto di un’eredità vecchia e che lui avrebbe potuto fare ciò che credeva con quel denaro.

Russell così decide di investire il denaro e aprire un B & B. Dopo però 9 mesi, duro lavoro, tantissimi soldi spesi per le ristrutturazioni e gli acquisti, arriva la doccia fredda. La banca chiama l’uomo e gli dice che era stato tutto frutto di un tragico errore, che non c’era alcuna eredità vecchia, ma solo un trasferimento sbagliato. Quei soldi insomma non sarebbero dovuti essere sul suo conto e solo in maniera accidentale era avvenuto il fatto assurda. Per scusarsi la banca ha offerto 500 sterline all’uomo che ovviamente non se ne farà nulla visto che ha quasi speso l’intera somma e ora si ritrova in un mare di debiti.