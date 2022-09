Travolta da una statua muore davanti agli occhi impotenti dei genitori: aveva solo 7 anni

Nonostante si sia provato di tutto, non c’è stato nulla da fare per la piccola Lavinia: ecco la dinamica che purtroppo le è stata fatale

Una vera e propria tragedia quella che si è verificata in Germania, più precisamente, in un hotel sito a Monaco di Baviera. A pagare le spesa di questo tragico incidente, la piccola Lavinia Trematerra, che ha perso la vita davanti agli occhi dei suoi genitori. Ecco cosa è successo nel dettaglio…

La bambina si trovava in quell’hotel in occasione di una vacanza con i suoi genitori, Michele Trematerra e Valentina Poggi, due avvocati noti sul territorio napoletano. La bambina si trovava nel giardino dell’hotel e stava giocando prima che accadesse l’inevitabile.

Passò nei pressi di una statua di marmo che non era stata ben fissata al suolo e quel movimento, purtroppo, le è stato fatale. La piccola di soli 7 anni è stata travolta dalla statua proprio davanti agli occhi della sua mamma e del suo papà.

Una statua l’ha travolta e non c’è stato nulla da fare per Lavinia

Dopo l’accaduto, sono stati chiamati prontamente i soccorsi per tentare di salvare Lavinia. Purtroppo, però, la bambina non ce l’ha fatta e a diffondere la triste notizia sui social è stata sua madre Valentina.

Sono stati in numerosi a mostrare vicinanza ai coniugi dopo questa dolorosa perdita. Proprio Valentina Poggi, mamma di Lavinia, nel post dedicata alla sua piccola, ha commosso tutti scrivendo: «Sei e sarai sempre il nostro Angelo. Riposa in pace Amore della nostra vita».

In seguito, numerosi parenti ed amici della famiglia hanno prontamente fatto sentire tutta la loro vicinanza e calore, commentando in questo modo e non solo: «Tua figlia era una presenza così bella in questo mondo. La sua anima è volata in cielo, ma sarà sempre presente nei nostri cuori».

La vicenda è tuttora seguita dalle autorità di polizia locali e dalla magistratura bavarese. Sono infatti intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente con gli operatori di pronto soccorso del luogo e hanno raccolto parole e testimonianze di tutti colori che si trovavano sul posto al momento dell’accaduto.

In primis, proprio i genitori della piccola Lavinia, ma anche i titolari dell’albergo in cui soggiornava la famiglia. È così dunque che sono iniziate le indagini per ricostruire fino in fondo le cause che hanno portato alla morte della bambina.