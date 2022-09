Ubriaca, scalza e con i capezzoli in bella vista: il crollo dell’amatissima star

Tutti ricorderanno sicuramente la star più amata di MTV: se l’avessi vista un anno fa, probabilmente non l’avresti mai riconosciuta

Stenterai probabilmente a credere a ciò che è successo: una star di fama internazionale, divenuta nota al pubblico grazie all’emittente MTV, ha deciso di mostrarsi al pubblico in un modo del tutto inedito, tant’è che in molti sono rimasti shockati. Ecco di cosa stiamo parlando…

La vip in questione, che partecipò al noto format “Ex on the Beach”, reality inglese mix tra Uomini e Donne e Temptation Island, è diventata famosa per la sua particolare avvenenza, data dal mix esplosivo di curve stratosferiche e tatuaggi sparsi su tutto il suo corpo.

Ed è proprio sulla sua grande passione che ha costruito il suo lavoro: è infatti una cofondatrice di Dating Ink, un sito dove gente tatuata ma anche amanti dei tatuaggi ha la possibilità di parlare, confrontarsi e, perché no, anche innamorarsi!

Ecco chi è la star che ha cambiato del tutto la sua vita

Risale ad un anno fa l’ apparizione della vulcanica Jemma Lucy che ha letteralmente sconvolto il web: la ragazza, infatti, è apparsa davvero molto diversa e cambiata da come siamo sempre stati abituati a vederla. Ve ne parliamo nel dettaglio scorrendo in basso…

La ragazza, che da sempre si è fatta notare non solo per la sua innegabile bellezza, ma anche per il suo carattere forte e vulcanico, è apparsa un anno fa al pubblico in condizioni davvero sorprendenti.

La donna, che adesso è arrivata a 28 anni, è stata pizzicata dai fotografi fuori da un Mc Donald’s, mentre acquistava una porzione di patatine fritte. A quanto è stato riportato, mangiava con foga e non era particolarmente in sé.

La ragazza, infatti, è apparsa alquanto ubriaca, tant’è che andava in giro scalza. La sua indole sexy, però non si smentisce mai. Indossava, infatti, un vestitino rosso particolarmente sensuale e, soprattutto, scollatissimo, tant’è che lasciava in bella vista addirittura i capezzoli!

E non è finita qui! Mentre camminava barcollante nei pressi del Mc, si è imbattuto in un passante che non ha perso occasione per fare apprezzamenti. Di tutta risposta, la star ha subito provveduto ad alzare il dito medio, dimostrando che, anche se il suo aspetto è decisamente cambiato, sul carattere la situazione è la stessa di sempre!

Attualmente la ragazza continua a far faville sui social, tant’è che i suoi scatti conquistano e ammaliano ogni giorni tantissimi fans.