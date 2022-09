A tarda sera Federico Fashion Style crolla: “E niente sto così”

Il duro sfogo di Federico Fashion Style non è passato inosservato sul web: non ce la faceva davvero più a tenersi tutto dentro

Soprannominato “l’hair stylist delle star”, Federico Fashion Style è ormai famoso per coccolare le star con trattamenti per capelli innovativi e sempre al passo coi trend. La sua fama è cresciuta così tanto che gli ha addirittura permesso di lavorare in TV. Qualche giorno fa, però, l’uomo ha ceduto e ha vuotato il sacco sulla realtà che lo circonda…

A grande sorpresa, Federico, oltre che essere un talentuoso parrucchiere, è anche un ballerino provetto. Ha infatti, partecipato a Ballando con le Stelle in coppia con Anastasia Kuzmina.

La sua bravura è emersa sin da subito, tant’è che, nonostante non abbia portato a casa la fantomatica coppa a favore di Arisa, ha comunque conquistato subito il benvolere dei giudici, in particolare, dell’impenetrabile Selvaggia Lucarelli.

Adesso si dedica totalmente alla sua professione, non tra pochi alti e bassi: ecco cosa gli è successo, ad esempio, negli ultimi giorni…

Federico Fashion Style, ecco le sue dure parole

In primis, l’uomo ha deciso di vuotare il sacco in merito a “numerose influencer” che, a sue detta, chiederebbero ai parrucchieri di regalar loro le extension e fa così un appello importante ai suoi colleghi.

A riportare le sue parole, il sito CapelliStyle: “Non vi fate imbambolare da certa gente che non fa altro che scroccare roba e poi tagga i posti scrivendo ‘capelli pazzeschi, staff meraviglioso, professionalità. Questo succede quando qualcuno non gli regala più le extension”.

Ha poi sottolineato in modo molto diretto quanto possa costare ad un parrucchiere regalare le extesion alle influencer: “Ma io voglio dire una cosa: volete fare tanto le influencer, le fi..e… ma andate a lavora’! Perché a noi le extension non ce le regalano”.

In seguito, si è fatto vedere dal suo seguito in una situazione di estremo crollo e stanchezza, dopo esser uscito dal suo Salone a Firenze dopo un’intera giornata di lavoro: “Questa è la mia situazione, non mi vergogno a farmi vedere, sono alla stazione di Firenze e come al solito il mio treno è in ritardo”.

Il professionista, dunque, ha sottolineato in qualche modo quanto la situazione dei ritardi dei treni renda la vita dei lavoratori ancora più complicata di quello che già non sia: “Dopo una giornata di lavoro con il salone pieno, mi sono fermato un secondo e niente sto così”. Seduto a terra, in attesa del treno per Milano: davvero molto triste.