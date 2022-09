Dalla caduta di Gheddafi agli scontri del 29 agosto: ecco cosa sta succedendo in Libia

32 i morti negli scontri fra milizie a Tripoli in Libia, che resta al primo ministro Dbeibah. La violenza in un Paese che continua ad essere diviso e su cui Putin punta a mettere in atto blocco dell’export di gas verso l’Europa

Ancora morti in Libia, precisamente a Tripoli, dove gli scontri fra milizie rivali hanno letteralmente incendiato la capitale dando vita a uno degli scontri più accesi degli ultimi anni.

32 i decessi accertati e 159 i feriti in una guerra civile che, pur manifestandosi ad intermittenza, devasta internamente la Libia da 11 anni.

L’ultimo degli scontri è proprio quello avvenuto a Tripoli, uno dei capitoli indubbiamente più dolorosi e violenti di un conflitto che, in attesa di nuove elezioni, non sembra arrestarsi in alcun modo.

Per comprendere le ragioni di ciascuno dei gruppi armati rivali libici bisogna fare un passo indietro fino al governo Gheddafi, a cui ha fatto seguito un doppio governo, uno riconosciuto dall’Onu e l’altro dal parlamento libico.

I due governi sono attualmente in conflitto per detenere ufficialmente il potere in Libia, dando vita a una serie di milizie che continuano a scontrarsi dentro e fuori la capitale.

Cosa è successo in Libia, terra divisa fra due fuochi: da Gheddafi agli scontri fra le due fazioni armate nella capitale

Situata nella parte centrale del Nordafrica, la Libia è uno dei Paesi più grandi per estensione del continente africano e si affaccia a Nord sul Mar Mediterraneo.

Dopo un dominio coloniale da parte dell’Italia, nel 1951 la Libia proclamò l’indipendenza sotto forma di monarchia ereditaria e costituzionale.

In quel periodo iniziarono i primi fermenti politici, fra i quali una lunga serie di scioperi dei lavoratori messi in atto dal Movimento Operaio, fino a quando nel ’55 la Libia non entrò a far parte dell’ONU.

La caduta della monarchia in Libia e l’ascesa di Gheddafi

Dopo il Regno Libico nel ’69 Re Idris, il monarca di allora, venne deposto da un gruppo di ufficiali facenti capo a Nasser, il politico e militare egiziano che ricoprì un ruolo chiave nella geopolitica di allora, e che rovesciò la monarchia dell’Egitto instaurando la Repubblica.

Sebbene le premesse storiche possano risultare non di rilievo, sono fondamentali poiché è proprio in quel momento storico che fa la sua comparsa nella scena politica libica il militare rivoluzionario Muʿammar Gheddafi.

Fu lui a reggere il governo provvisorio, avviando un programma di progressiva nazionalizzazione delle grandi imprese territoriali e dei rimanenti possedimenti italiani, chiudendo definitivamente le basi inglesi e americane che erano rimaste dopo il periodo della colonizzazione, essendo la Libia un territorio strategico per l’importante sbocco sul Mar Mediterraneo.

Ma non solo.

Dopo un lungo periodo in cui lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi libici non portava quasi nessun introito allo Stato, Gheddafi e il governo, ottenuta la piena sovranità, si impegnarono ad utilizzare i guadagni petroliferi per sviluppare le infrastrutture del Paese.

Fu in quegli anni che la Libia conobbe un periodo di grande splendore e benessere della popolazione, con un tasso di alfabetizzazione salito vertiginosamente (dal 5 all’83%) e una sanità resa pubblica e accessibile per tutti.

La guerra civile in Libia a la caduta di Gheddafi

In quel periodo, però, l’aumento del potere da parte di Gheddafi portò alla repressione degli intellettuali marxisti e di tutti i movimenti operai esistenti instaurando così una sorta di vero e proprio regime dittatoriale.

Il sostegno da parte del governo di gruppi terroristici portò il capo libico ad essere progressivamente emarginato dalla NATO.

Dopo una serie di attentati terroristici e di risposte armate da parte degli Stati Uniti che aveva inserito la Libia negli stati canaglia, i rapporti diplomatici vennero riallacciati nel 2006.

Ricollegandoci a quello che è accaduto oggi, è il 2011 l’anno che dobbiamo prendere come riferimento per comprendere le attuali dinamiche in corso in Libia.

Fu infatti in quell’anno che in Libia scoppiò una guerra civile che vide contrapposti i sostenitori del capo politico e gli insorti del Consiglio Nazionale, nata come guida dopo le sommosse popolari contro la dittatura, che venne poi riconosciuto da molti Stati (in primis la Francia) come unico rappresentante effettivo del popolo libico.

Nell’ottobre del 2011 Gheddafi, dopo essere stato accerchiato, viene ucciso a Sirte, la sua città natale, portando di fatto alla caduta del suo governo.

La Libia un paese diviso fra le milizie: cosa sta succedendo oggi

A seguito della caduta di Gheddafi in Libia è scoppiato un vero e proprio caos.

Il paese è diventato ostaggio di diverse milizie tribali che, a loro volta, erano parte della coalizione dei ribelli.

Vani i tentativi da parte dei diversi governi di “tenere a bada” i numerosi gruppi armati dando vita a un’unità nazionale.

Dopo il colpo di stato del 2014 da parte del generale dell’esercito Haftar, dando vita a una serie di violenti scontri fra milizie islamiche e milizie laiche.

Si sono creati, così, due governi che si contengono il potere in Libia: da una parte a Tripoli c’è Abdul Hamid Dbeibah, governo riconosciuto a livello internazionale dall’ONU a partire dal 2021, e l’altro quello guidato da Fathi Bashagha, sostenuto da Khalifa Haftar, il maresciallo definito come “l’uomo forte” dell’Est del Paese

L’ultimo degli scontri in ordine è quello scoppiato nella capitale libica qualche ora fa, con un conflitto a fuoco fra i gruppi armati che ha visto macchine ed edifici danneggiati, fra cui 6 ospedali colpiti dai raid.

32, come anticipato, i decessi, 159 i feriti.

Gli scontri alla fine si sono conclusi con la sconfitta dei gruppi armati a sostegno di Bashagha e con l’appello da parte delle Nazioni Unite, che hanno esortato “le parti libiche a impegnarsi in un vero dialogo per risolvere l’attuale impasse politica e a non ricorrere alla forza per risolvere le loro divergenze“.