Il depuratore acqua ti costa la metà ma sai quale scegliere? Ecco alcuni consigli

Una super offerta riguarderà i depuratori dell’acqua, ma sapete quel è il migliore per voi e le vostre esigenze? Scopriamolo insieme.

I depuratori domestici sono quei dispositivi che vengono utilizzati per eliminare o diminuire il contenuto di una sostanza disciolta o sospesa, come i sali che danno la durezza, soprattutto nell’acqua destinata a scopi industriali.

Per quanto riguarda l’uso domestico, il depuratore serve in particolar modo a sbarazzarsi dei batteri. Infatti negli ultimi anni le richieste a fini domestici sono incrementate notevolmente e per questo motivo vogliamo guidarvi verso il migliore depuratore per voi e i vostri bisogni.

Perché acquistare un depuratore?

Il Governo sta cercando di incentivare la riduzione di plastica e per questo motivo nell’ultimo periodo ha introdotto un bonus per l’acquisto di un depuratore. Ovviamente ce ne diversi e alcuni potrebbero fare proprio al caso vostro. Ma se non siete ancora convinti della sua utilità, scopriamo insieme i motivi che hanno spinto molti italiani ad scegliere il depuratore e alcuni preziosi consigli per coloro che stanno pensando di acquistarne uno.

Preferiscono evitare l’acqua di rubinetto

In alcune parti d’Italia, l’acqua di rubinetto non è ottimale. A volte non soddisfa né il colore né il suo odore. Questo ha spinto molte persone a cercare una valida alternativa. L’acqua dell’acquedotto sarebbe potabile secondo la legge, ma non supera determinati parametri che le permettono di essere considerata un’acqua buona per bere e cucinare. Alcune persone invece vivono in case vecchie di 50 o 60 anni e quindi hanno il problema delle condutture dell’acqua che rendono l’acqua poco sicura.

Vogliono risparmiare e sono stanchi del peso da trasportare

Questa non è una novità le bottiglie di acqua sono sempre più costose. Con un depuratore si stima che una famiglia possa risparmiare fino a 400 euro annui. Alcuni sono semplicemente stanchi di trasportare ogni volta le pesanti bottiglie di acqua, che in più occupano spazio in casa. Inoltre, sempre più persone negli ultimi hanno cercano di salvaguardare l’ambiente e per questo motivo vogliono fare a meno di acquistare e utilizzare bottiglie di plastica.

Ma veniamo al dunque, quanto costa un depuratore? Quello per uso domestico può costare dai mille euro in su, installazione inclusa. Ovviamente più persone in famiglia lo usano, prima si riesce a ripagare l’investimento. Questo significa che se prendiamo una famiglia composta da tre persone, l’acqua filtrata dal depuratore costa circa 300 volte meno rispetto all’acqua minerale. Per quanto riguarda gli incentivi messi a disposizione dal governo, è disponibile un credito d’imposta al 50%, con l’importo massimo della spesa su cui calcolare il bonus 50% è pari a 1.000 euro ad immobile.

Cosa significa? In poche parole su una spesa di mille euro, otterrete un incentivo di 500 euro di credito. Ma qual è il depuratore migliore per voi e la vostra famiglia? Dipende. Il rischio principale è installare un impianto troppo piccolo o troppo grande. Perciò per aiutarvi nella scelta, le aziende di solito includono nel preventivo anche l’analisi gratuita della vostra acqua di rubinetto. Fatto ciò, vi verranno presentati alcuni modelli che si adatteranno meglio alle vostre esigenze.