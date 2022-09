Il secondogenito del ‘Che’ è morto: si è spento Camilo Guevara – ecco chi è stato

Si chiamava Camilo Guevara March ed era il secondo figlio del rivoluzionario e guerrigliero argentino Ernesto Che Guevara. Il presidente cubano ne ha annunciato la morta

Con un post pubblicato su Twitter, il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha annunciato la scomparsa del figlio del ‘Che’. Camilo Guevara March, questo il suo nome, era il secondogenito del rivoluzionario e guerrigliero argentono Ernesto Guevara, concepito insieme alla seconda moglie Aleida March.

“Con profondo dolore diciamo addio a Camilo, figlio del Che e promotore delle sue idee in qualità di direttore del Centro Che, che conserva parte della straordinaria eredità del padre. Un abbraccio alla madre, Aleida, alla vedova e alle figlie e all’intera famiglia Guevara March”, si legge nel messaggio che ne annuncia la scomparsa, avvenuta a soli 60 anni a Caracas in Venezuela. Camilo era laureato in Diritto del Lavoro, e direttore del progetto del Centro Studi Che Guevara a L’Avana; si tratta di un’istituzione che si occupa di promuovere la conoscenza del pensiero, della vita e del lavoro del ‘Che’. Sulle cause della morte si è espressa l’agenzia di stampa statale cubana Prensa Latina specificando che Camilo è deceduto per una crisi cardiaca sopraggiunta “a seguito di una tromboembolia polmonare che ha portato ad un infarto”.

Camilo aveva quattro tra fratelli e sorelle: Celia Guevara, Aleida Guevara, Hilda Guevara ed Ernesto Guevara e secondo quanto appreso si trovava in Venezuela per un viaggio. La sua è stata una vita vissuta con un solo obiettivo: la passione di preservare l’eredità di suo padre. Questo pur avendolo perso all’età di soli 5 anni: nonostante questo, crescendo, ne abbracciò idee, ideali e storia decidendo di portare avanti il mito del “Che” per mantenerne sempre viva la memoria. Pur avendolo conosciuto a malapena, dunque, decise di prendere il testimone e proteggerne l’eredità, grazie al lavoro condotto dal centro studi.

Anche l’Italia piange la morte del secondogenito del “Che”

E la notizia della sua morte ha colpito anche l’Italia: a Viareggio ad esempio in tanti lo hanno ricordato per la sua mostra, del luglio 2005, a Palazzo delle Muse, in piazza Mazzini, dal titolo “Che Guevara fotografo”. Organizzata insieme a Carlos Lamas Aguirregaviria, giovane artista cubano e curatore della mostra. Sempre in Italia venne nel 2017, in occasione di un’altra mostra organizzata a Milano ed intitolata ‘Che Guevara, tu y todos’. Allora disse di suo padre: “È essenziale che il pubblico possa conoscere la vita di un uomo che è rimasto immortale, perché è un uomo che ha ancora molto da insegnare. Se mio padre vive ancora nell’immaginario collettivo è perché, oggi come allora, le persone hanno bisogno di sostegno per continuare a combattere”.

Il nome Camilo venne scelto da Che Guevara come omaggio al comandante cubano Camilo Cienfuegos, considerato un eroe della rivoluzione e che combattè accanto al Che nella Sierra Maestra della Cuba orientale. Non ha avuto una grande vita pubblica a Cuba pur essendo intervenuto pubblicamente in alcune occasioni, affrontando argomenti importanti quali il rapporto tra Cuba stessa e gli Stati Uniti.