La collana più preziosa al mondo: è della Regina Elisabetta ma passerà a Kate Middleton – ecco quanto vale

È stata realizzata utilizzando ben 300 diamanti di alta caratura, appartiene alla regina Elisabetta ma anche la Duchessa di Cambridge l’ha indossata. Il suo valore è incredibile

Non poteva che appartenere alla royal family uno dei gioielli più preziosi al mondo e, pur essendo di fatto di proprietà della Regina Elisabetta, un giorno passerà nelle mani

della Duchessa di Cambrdige. Si tratta di un prezioso il cui valore supera di gran lunga quello di tutti gli altri gioielli presenti nel forziere reale, realizzato utilizzando

ben 300 diamanti di alta caratura e chiamato Nizam of Hyderabad. Di cosa si tratta? Beh, della collana più preziosa al mondo che, pur non essendo ancora diventata ufficialmente

di proprietà di Kate Middleton, è già stata indossata dalla moglie di William in alcune occasioni. Non certo a cuore leggero considerato il suo valore.

Il gioiello della regina che erediterà Kate

Insomma che pensava che il gioiello più costoso della Royal Family britannica fosse una corona o una tiara dovrà ricredersi. Ci troviamo davanti ad una collana che appartiene,

per la verità, alla collezione privata della Regina Elisabetta II e quindi non è di proprietà della Corona britannica: splendida e colma di dettagli la Nizam of Hyderabad

altro non è che un regalo di nozze che la sovrana ricevette dall’omonimo regnante di uno degli stati che, dopo la divisione tra India e Pakistan, rimasero indipendenti.

All’epoca si trattava di uno degli uomini più ricchi del mondo, elemento questo da tener presente considerato il valore del gioiello ma non venne scelto da lui bensì da

Elisabetta in persona. La preziosa collana è un pezzo unico, creata in stile Art Déco negli anni ’30.

La storia della collana più preziosa al mondo

Ad Elisabetta II venne comunicato dal Nizam di Hyderabad, a poche settimane dalle nozze con il principe Filippo, di recarsi alla gioielleria Cartier e qui scegliere, senza curarsi del costo, il gioiello che le piaceva di più. Inizialmente la figlia di re Giorgio VI si interessò ad un diadema ma ogni dubbio sul prezioso da scegliere scomparve quando vide la collana che indossò sull’altare nel giorno delle sue nozze. Inizialmente era contraddistinta da cinque ciondoli che andavano a riprodurre la rosa inglese: 13 i diamanti di taglio smeraldo ed uno quello a goccia impiegati per realizzare ogni fiore. Uno dei ciondoli andò però perduto dopo l’acquisto da parte di un proprietario segreto che poi la rivendette. Kate ha indossato questa collana nel 2014 in occasione di un evento ufficiale, (un ricevimento alla National Portrait Gallery di Londra) ed il prezioso ha catalizzato l’attenzione di tutti i tabloid.

Quanto vale la collana e perchè la erediterà Kate

In molti ora si domandano perchè la collana, che la regina ha spesso indossato dopo il matrimonio, durante varie occasioni pubbliche oltre che nei ritratti ufficiali, verrà lasciata in eredità a Kate Middleton e non alla principessa Anna. Il motivo è legato al fatto che Anna non è appassionata di diamanti e non è dunque interessata a possederla. Ma volete sapere quanto vale oggi? Secondo le stime ci si aggira intorno alle 66,3 milioni di sterline (circa 78 milioni e mezzo di euro).