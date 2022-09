La sua macchina si ferma e smette di funzionare: 23enne muore in autostrada – era al telefono col fidanzato

Incidente mortale sulla A14 dove ha perso la vita Alessia Grimaldi, dopo che la sua Fiat 500 si è fermata all’improvviso. Per la giovane non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo.

Gli ultimi giorni di estate Alessia Grimaldi li voleva passare fuori con gli amici a Milano Marittima. Era di Castel Maggiore, paese di 18.000 abitanti in provincia di Bologna, aveva solo 23 anni, tanta voglia di farsi una vita e costruirsi un futuro, aiutando la mamma nel suo salone, dopo aver frequentato un corso di specializzazione da parrucchiera.

La sua Fiat 500, però, le è stata fatale in autostrada sabato pomeriggio. Mentre stava guidando – nel tratto tra i caselli di San Lazzaro di Savena e di Castel San Pietro Terme – l’auto di Alessia è finita improvvisamente contro il guard rail della corsia di sorpasso, spegnendosi del tutto. La sua utilitaria ha smesso di funzionare, ma nonostante il pericolo e il panico provato dalla 23enne in quel momento, Alessia ha cercato di rimanere il più lucida possibile.

Sapeva, infatti, i rischi che stava correndo e ha fatto di tutto, pur di far ripartire la sua auto. L’importante era spostarla dalla corsia di sorpasso, la Fiat però era in panne. Alessia allora ha chiamato anche il suo fidanzato, agitata, cercando di capire come fare per uscire dalla 500 in sicurezza. Le auto, infatti, sfrecciano velocissime in autostrada, soprattutto nella corsia di sorpasso, pensata proprio per toccare anche 110-120 km/h.

Mentre era telefono con il suo fidanzato, un SUV ha preso in pieno la macchina di Alessia, facendo sbalzare la giovane prima contro il parabrezza, sfondando il vetro, e poi sull’asfalto. L’impatto, terribile, le è stato fatale. Alessia è deceduta sul colpo. A bordo del SUV c’era una coppia di pensionati, scossi per l’incidente che li ha visti coinvolti contro la loro volontà.

Lo strazio dei genitori e del fidanzato di Alessia

Sono ancora tante le dinamiche da chiarire, pare al momento però che l’auto di Alessia si sia fermata per un guasto al motore. Ma a causare il guasto alla 500 potrebbe essere stato altro. “Alessia era finita con la 500 contro il guard rail della corsia di sorpasso, ha detto al ragazzo che l’aveva preso di striscio, non sappiamo il perché, di certo l’auto era stata sottoposta a un controllo di recente e aveva pneumatici nuovi. Solo che dopo l’urto, forse per un guasto, la 500 si è spenta”, ha spiegato il signor Massimo, padre di Alessia, al ‘Corriere della Sera’.

Sembra quindi che un piccolo tamponamento prima abbia mandato in panne l’auto della 23 enne che non è più partita. Dopo la telefonata a Michele, il fidanzato, e lo schianto sentito in diretta, sia il padre che il ragazzo di Alessia si sono messi in macchina per raggiungere il tratto di autostrada dove si era fermata la macchina, ma è stato purtroppo tutto inutile.

“A te che mi facevi ridere, che mi hai capito e sostenuto. A te che mi hai sempre amato. Non ti dimenticherò mai. Non smetterò mai di amarti. Riposa con gli angeli, piccola mia», ha scritto sui social Michele distrutto, come i genitori, per aver perso così Alessia.