Muore nel giorno del suo 20esimo compleanno: giornata perfetta poi l’impatto devastante

Sarebbe dovuto essere il giorno più bello della sua vita e invece si è trasformato in un incubo per il ragazzo morto propio nel giorno del ventesimo compleanno.

Notizie così tragiche non dovrebbero esistere e invece purtroppo avvengono anche spesso.

Un giorno da non dimenticare, quello del ventesimo compleanno, che magari attendeva da tanto per poter festeggiare con gli amici. Purtroppo Marco però non ce l’ha fatta e nel ritorno a casa ha trovato la morte dopo una festa. Così si è conclusa in tragedia una splendida giornata all’insegna del divertimento.

Marco festeggia il ventesimo compleanno ma muore in un incidente dopo la festa

Un destino amaro quello che è capitato a questo ragazzo che piropo ha perso la vita nel giorno del sue ventesimo compleanno. Un dolore che sarà impossibile cancellare per amici e parenti che ricorderanno con strazio quel maledetto giorno. Matteo Morcos è deceduto dopo aver festeggiato con gli amici, vittima di un incidente stradale a Milano. Una giornata perfetta conclusasi in tragedia dopo il party in discoteca.

Proprio al rientro a casa, dopo la serata, è avvenuto il terribile episodio. Lo schianto è avvenuto tra una Fiat Punto e una Volkswagen Golf. Marco era nella prima auto insieme ad altri amici quando è avvenuto il dramma sulla Tangenziale est di Milano. Nello schianto sono rimasti coinvolti anche altri ragazzi: uno è finito in coma e altre due sono state ricoverate in strutture ospedaliere che hanno raggiunto con autoambulanze..

Insomma una giornata che sarebbe dovuta essere memorabile è finita nel peggiore dei modi per Marco e i suoi amici. Il giovane ès stato infatti subito soccorso dopo lo scontro, ma è deceduto pochi minuti dopo esser arrivato presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Il giorno del suo compleanno, il giorno in cui ha perso la vita, sarà per sempre un giorno di dolore per la famiglia, i parenti e gli amici che ricorderanno per sempre questo giorno triste.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e dolore per il ragazzo. Anche quello del sindaco del comune di Cinisello Balsamo, dove risiedeva: “Il sindaco e l’amministrazione comunale di Cinisello Balsamo esprimono profondo cordoglio per la perdita di un così giovane concittadino e si stringono attorno alla famiglia di Matteo in questo momento di estremo dolore. Matteo viveva a Cinisello Balsamo e aveva studiato al centro di formazione professionale Fondazione Mazzini per diventare elettricista”. Parole forti che faranno piacere alla famiglia.