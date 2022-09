Valentina Ferragni, a Ibiza il body diventa pornografico: più in mostra che coperto

Valentina Ferragni in vacanza decide di mostrare il suo corpo e per farlo indossa un body che diventa quasi porno allo stato puro!

Un body che scopre invece che coprire? L’ha indossato Valentina Ferragni per i suoi ultimi giorni di vacanza a Ibiza.

Siamo sicure che tuti gli outfit servano per coprirci? Non si direbbe a guardare l’ultimo look scelto da Valentina Ferragni. La giovane influncer, per gli ultimi giorni di vacanza a Ibiza, mostra il meglio di sé e, giorno dopo giorno, colpisce con look sempre più sexy. Lontana dal fidanzato, impegnato alle Isole Canarie per lavoro, la piccola di casa Ferragni svela il suo lato più femminile di sempre.

Proprio per una delle ultime serate nella isola loca, la sorella di Chiara ha indossato un body cut-out che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Sguardo intrigante, pose feline e da top model rendono il suo look ancora più sensuale.

Valentina Ferragni con il body che scopre: ma tocchiamo il porno!

Tutta la famiglia Ferragnez si è unita a Ibiza per le vacanze di agosto e tra pranzi al mare, serate con cinema in giardino e notti in discoteca, non sono mancati look audaci. Valentina Ferragni, la più piccola delle tre sorelle, si.è concessa diverse serate nei locali più famosi dell’isola e ovviamente non poteva passare inosservata. Ha scelto quindi per le notti di follia, look glamour e talmente sensuali da risultare pornografici.

A bordo piscina la sensuale Valentina si è fatta immortalare con indosso un body nero fatto di tagli che mettono in risalto le sue parti più belle. Il seno, la pancia, e la schiena, sono sicuramente i punti forti della piccola Ferragni. Rispettando appieno la tendenza dell’estate, ovvero quella dei tagli cut-out, Valentina ha scelto scollature che rivelano tutto e oblò sui fianchi che lasciano la pelle nuda. Per fare questo ha indossato un body nero di Muglrs con uno scollo all’americana e spalline sottili, tutto traforato. Il costo di questo capo è davvero proibitivo: ben 696 euro! Insomma sensuale, ma con classe e lusso.

Per completare questo look, che si conferma tra i più sexy dell’estate, la Ferragni ha scelto un pantalone marrone modello cargo, oversize e coprente con elastici alla caviglia e per finire delle scarpe mules in verde fluo con tacco a piramide. Si tratta dei Sandali Lupita in PVC di Amina Muaddi, che costano anche loro un occhio della testa: 520 euro.