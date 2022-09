Whatsapp, ora non si potranno più fare screenshot delle chat: la rivoluzione è iniziata

Grandi novità in arrivo per l’app di messaggistica più utilizzata del mondo. Scopriamo insieme cosa ci aspetta.

WhatsApp sta introducendo moltissime nuove funzionalità nell’ultimo periodo, come quella che permette di bloccare le impronte digitali per la propria applicazione Android, che a quanto pare è stata aggiunta all’ultima versione beta.

Tuttavia, secondo alcune fonti, il blocco delle impronte digitali non è ancora disponibile. Oltre allo scopo di proteggere le chat con l’impronta digitale, questa funzione dovrebbe portare un’altra funzionalità, ovvero il blocco degli screenshot effettuati alle conversazioni. Ma scopriamo insieme come funziona.

Il novo blocco di WhatsApp

Tra le varie funzionalità che WhatsApp ha intenzione di introdurre a breve, c’è anche il blocco delle impronte digitali. Quest’ultima impedirà all’utente di fare screenshot delle chat, a meno che il blocco non sia disattivato.

Sebbene non sia chiaro il motivo per cui l’app di messaggistica abbia scelto di aggiungere questa funzionalità, l’impossibilità di fare screenshot delle conversazioni con il blocco delle impronte digitali attivato offrirà un livello di sicurezza alle chat. Tuttavia, il suo requisito è discutibile. Ma se questa funzione si concretizzerà nella versione stabile di WhatsApp, ecco come funzionerà:

Quando si attiva l’autenticazione delle impronte digitali nelle impostazioni di sicurezza di WhatsApp, l’app mostrerà il messaggio che l’attivazione dell’impostazione bloccherà gli screenshot.

che l’attivazione dell’impostazione bloccherà gli screenshot. Dopo aver attivato la funzione, se si preme la combinazione di pulsanti per fare uno screenshot delle chat, apparirà un messaggio che dice “Impossibile fare uno screenshot a causa dei criteri di sicurezza” e lo screenshot non verrà fatto.

A febbraio WhatsApp ha introdotto il supporto per le soluzioni biometriche disponibili su iPhone (come il riconoscimento facciale) per consentire agli utenti di bloccare le proprie chat. Gli utenti dell’app possono scegliere di sbloccare le chat premendo il tasto Home dell’iPhone 8 Plus e precedenti oppure posizionando l’iPhone X o successivi davanti al proprio volto. In precedenza, gli utenti dovevano affidarsi ad applicazioni di terze parti, oltre alla funzione di blocco delle app integrata nel telefono.

Poiché i sensori di impronte digitali si stanno spostando sotto i display, l’autenticazione tramite impronte digitali di WhatsApp funzionerà anche con questi. Attualmente molte applicazioni, come quelle fornite dalle banche, dispongono di un supporto incluso per la sicurezza delle impronte digitali. WhatsApp utilizza un framework simile per memorizzare localmente i dati delle impronte digitali, in modo da renderli meno soggetti a possibili hackeraggi.