Allarme finti messaggi Amazon: si propongono 10.000 prodotti in regalo ma è una truffa

Ritorna una delle truffe di maggior successo: state attenti ai finiti messaggi che offrono prodotti Amazon in regalo.

É ritornata una delle truffe più celebri del web, perciò vogliamo tenervi in guardia dai potenziali messaggi che vi potranno far finire nei guai.

Non è una sorpresa che con lo sviluppo della tecnologia le truffe online siano aumentate esponenzialmente. In questo articolo vogliamo parlarvi in particolare di una truffa che sta girando in questi giorni e riguarda soprattutto un link, molto diffuso su WhatsApp e Facebook. Il nome di questo sito web, tinyurl5.ru, sta diventando virale. Ma scopriamo insieme come funziona questa truffa.

Attenti alla truffa!

Nell’ultimo periodo sta circolando in rete un link che spesso e volentieri arriva direttamente sul vostro WhatsApp. In questo c’è incluso il logo di Amazon e la scritta giveaway, con il titolo Amazon Products Giveaway e il sottotitolo “10000 prodotti gratuiti per te”.

Quando cliccate su questo link, vi verrà chiesto di rispondere ad alcune semplici domande sullo schermo. Una volta che avrete risposto a tutte le domande, sullo schermo appariranno 6 confezioni regalo, di cui dovrete selezionare due. Quando si fa clic su una delle scatole, questa sarà vuota. Nella seconda casella si vince un iPhone, ma per farlo è necessario inviare questo messaggio a 5 gruppi WhatsApp e a 20 persone. Successivamente, è necessario completare la registrazione fornendo l’indirizzo di consegna. Però, il link che vi apparirà è fasullo. Anzi dopo alcuni controlli effettuati su tinyurl5.ru, è apparso il messaggio Warning Suspected Phishing Site.

Molti schemi di URL come questo portano l’utente a un altro link e mostrano annunci pubblicitari o chiedono di compilare un modulo per raccogliere dati. Si tratta di un servizio di abbreviazione degli URL. Questo viene utilizzato impropriamente dai criminali informatici per visualizzare annunci pubblicitari e rubare le vostre informazioni personali. Questi link non solo vi infastidiscono, ma possono anche causare problemi al vostro telefono e al vostro computer. Proprio per questo motivo vi diamo alcuni consigli su come procedere se doveste ricevere uno di questi messaggi.