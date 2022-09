Cicogna in arrivo per la Royal Family: Kate Middleton non poteva desiderare di più

E’ al settimo cielo Kate Middleton per la notizia dell’arrivo della cicogna nella Royal Family. Sta per arrivare un bambino in famiglia.

Si allarga la famiglia reale e Kate Middleton non poteva sperare di meglio ed esserne più che felice. Una grande gioia anche per i sudditi.

Grande festa a Palazzo Reale per l’arrivo di una cicogna nella Royal Family. Kate Middleton e i sudditi inglesi non sono nella pelle per l’annuncio, l’arrivo di una notizia inaspettata ma che ha riempito tutti di già. Dopo il festeggiamento del Giubileo di Platino, per i 70 anni di trono della Regina Elisabetta II, arriva un’altra festa.

Cicogna in arrivo nella Royal Family: Kate Middleton non sta più nella pelle

Le notizie che riguardano la Famiglia aReale non mancano mai. Dopo la scissione di Harry e Meghan, i malanni della regina e i figli e le presunte crisi di Kate Middleton, arriva una nuova e inaspettata notizia che rallegrai i regnanti. A far parlare molto infatti non è la sola sovrana, ma l’intera famiglia reale.

William, Kate, Meghan, Harry e i figli, ma non solo. La Duchessa di Cambridge è direttamente coinvolta in questa notizia perché nella Famiglia Reale sta per arrivare un nuovo bambino. Insomma si allarga la Royal Family e Kate non sta più nella pelle. In questa occasione una bella notizia, dopo un periodo così duro, non può che sollevare l’animo a tutti. Il figlio Louise non poco tempo fa aveva detto “Mamma è incinta”, ma in realtà la notizia non riguarda Kate in persona, ma un altro membro della famiglia Middleton.

Kate e William infatti hanno avuto già te figli, il primogenito George, la Second charlotte e poi il piccolo Louis, ora però i due pare non vogliamo più avere bambini e quindi le dicerie sulla gravidanza di Kate Middleton restano tali. La cicogna dunque non arriva nella loro casa, ma in quella dei Middleton. Sta per diventare padre proprio James, il fratello di Kate che la renderà così zia ancora una volta, la sesta per esattezza. La notizia la momento non ha trovato conferme né smentite, ma pare proprio che sia il fratello di Pippa e Kate ad allargare la famiglia.

James Middleton è il fratello minore di Kate e Pippa. Molto riservato, non compare quasi mai in pubblico e poco si sa della sua vita privata. Tempo fa raccontò in un’intervista di aver sofferto di depressione e aver trovato la pace con la moglie Alizee Thevenet. E’ un ‘imprenditore e lavora nel mercato del bacerò e dell’organizzazione di eventi.