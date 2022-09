Ecco come è cambiata la vita di Nicolò Scalfi, due anni fa vincitore di Caduta Libera

Nicolò Scalfi, sapete che fine ha fatto il vincitore di Caduta Libera? Lo ricordiamo sorridente al fianco di Gerry Scotti, ma cosa è successo dopo?

Scopriamo di più sulla vita di uno dei fortunati vincitori del programma di Gerry Scotti.

E’ passato del tempo da quando Nicolò Scalfi, concorrente di Caduta Libera, ha cambiato la sua vita diventando campione del programma condotto da Gerry Scotti su Canale Cinque. Il ragazzo ha trionfato per più di 90 puntate e ha vinto un montepremi decisamente elevato due anni fa cosa è successo dopo? Come è cambiata la sua vita dopo la vincita?

Nicolo Scalfi, campione di Caduta Libera: come è cambiata la sua vita?

Protagonista dell’edizione 2018-2019, Nicolò Scalfi è uno dei più amati del programma Caduta Libera, il game show condotto da Gerry Scotti su Canale Cinque. La sua partecipazione al programma è stata seguitissima infatti iil ragazzo, dopo due anni dalla vincita, è ancora al centro dell’attenzione e in molti si sono chiesti che fine abbia fatto.

La sua partecipazione ha destato interesse da parte del pubblico anche a distanza di tempo per cui il ragazzo, che ha vinto ben 760mila euro in gettoni d’oro, ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni cosa è accaduto alla sua vita dopo la vincita. Cosa è cambiato nel dettaglio dopo aver trionfato a Caduta Libera? Superato senza problemi il gioco delle botole da ottobre 2018 a luglio 2019, raggiungendo un record, Nicolò ha portato a casa la somma molto alta che gli ha permesso di realizzare un sogno. La prima parte del montepremi, arrivata dopo sei mesi, e la seconda molto tassata dopo un anno, gli sono serviti per alcuni dei suoi sogni.

Nicolò ha così potuto realizzare alcuni dei suoi desideri più nascosti. Innanzitutto il vincitore di Caduta Libera ha voluto fare un viaggio a Barcellona e poi ha acquistato una cucina per la mamma. Un’altra cosa che ha voluto fare è stata quella di cambiare il corso di studi. Ha lasciato il corso di Design per poter studiare Lettere Moderne per l’Editoria alla Cattolica di Brescia. Ha anche inciso una canzone che si chiama “La fine del mondo” e si trova su diverse piattaforme di streaming, insomma ha realizzato diversi dei suoi piccoli desideri.

Dopo la sua partecipazione al game show ha frequentato Sara Mustari, che aveva presentato al pubblico propria a Caduta Libera. Oggi si dichiara single anche se ammette che le corteggiatrici non gli mancano.