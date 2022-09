Gas e luce, quanto costeranno da ottobre? Esempi di bollette che faranno tremare gli italiani

Quale sarà il prezzo di gas e luce per i prossimi mesi? Ecco qual è la situazione attuale a seguito di alcuni interventi realizzati?

I prezzi di bollette di gas e luce sono un pensiero costante per chiunque viva in una propria abitazione, soprattutto nel momento in cui si presuppone il rischio di un rincaro. Qual è e quale sarà, dunque, la situazione delle bollette per i prossimi mesi? Scorri in basso per saperne di più…

Per quanto concerne il mese di settembre, per tutta la sua durata il Decreto Aiuti bis ha bloccato i prezzi delle bollette, per questo le tariffe dell’elettricità risulteranno leggermente aumentate (0,4%). Nessun aumento, invece, per quelle del gas.

Ciò che ha permesso una riduzione è stata la conferma nel Decreto Aiuti Bis dei provvedimenti già approvati dal Governo in merito azzeramento degli oneri di sistema per la luce e riduzione al 5% per l’Iva sul gas.

Queste agevolazioni, però, termineranno in data 30 settembre, dunque da ottobre potrebbe verificarsi un serio aumento di bollette di luce e gas. Ecco nel dettaglio di quale cifra stiamo parlando…

Bollette gas e luce, ecco quale sarà la situazione da ottobre

Ci teniamo a specificare che i provvedimenti del Decreto Aiuti Bis hanno notevolmente aiutato: se non fossero stati approvati, già in estate si sarebbero verificati degli aumenti stratosferici. Parliamo di un 45% per le bollette del gas e del 15% per le bollette della luce.

Le segnalazioni in merito sono state categoriche. Se non dovessero essere presi provvedimenti come quelli di cui sopra, ad ottobre gli importi delle bollette del gas aumenteranno vertiginosamente, anche più di quanto poteva accadere nella stagione estiva.

Parliamo di percentuali a dir poco esorbitanti: secondo numerose indiscrezioni, infatti, le bollette del gas potrebbero aumentare del 100% o, addirittura, del 300%. Una bolletta di 100 euro oggi, ad esempio, potrebbe toccare in futuro anche 200 e i 300 euro.

Secondo uno studio dell’Ircaf (Istituto ricerche consumo ambiente e formazione), sarà il nuovo esecutivo post elezioni a dover intervenire in merito, prorogando le misure già esistenti o attuando nuove misure finalizzate a ridurre i costi delle bollette.

Ora come ora, è possibile per chi possiede un ISEE entro i 12 mila euro o persone invalide euro ridurre i costi delle bollette dal bonus sociale. Se si soddisfano i requisiti richiesti, il provvedimento può essere richiesto compilando e presentando il modulo apposito al proprio CAF.