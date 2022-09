Morta per un malore improvviso e misterioso: se ne va Charlbi Dean, aveva solo 32 anni – perché verrà ricordata

E’ morta a solin 32 anni Charlbi Dean, una delle più giovani promesse del cinema impegnato. La sua morte, però, resta avvolta nel mistero. Ma cosa ne sappiamo fino ad ora?

Non tutti sapranno chi sia la modella e attrice sudafricana Charlbi Dean, la sua carriera, però, parla da sé e anche tanto. Stiamo parlando, infatti, di una delle più giovani promesse del cinema impegnato, quello che suscita una riflessione dopo esser usciti dalla sala. Che sa una risata o diappunto totale, poco importa, l’importante è che si rifletta. La partecipazione della giovane attrice 32enne al film ‘Triangle of Sadness’, l’ha consacrata come una brava, nonché promettente, interprete.

La pellicola, infatti, ha vinto lo scorso maggio la Palma D’Oro al 75° festival del cinema di Cannes. Il fim, diretto dal regista svedese Ruben Östlun, racconta con ferocia e crudezza la società social del nostro tempo, votata alla bellezza e al capitalismo ad ogni costo. Un naufragio improvviso, però, ribalterà la situazione, forse irreversibilmente. Östlun aveva scelto Charlbi Dean per impersonare la bellissima modella Yaya, fidanzata con il modello Carl in crisi lavorativa.

Due giorni fa, però, Charlbi è morta improvvisamente in un ospedale di New York. La sua morte precoce resta davvero un mistero. Stando, infatti, a quanto riportato dai media statunitensi, la giovane attrice sarebbe morta “per una improvvisa malattia”. La modella godeva di buona salute, il malore improvviso, tuttavia, le è stato letale. Nemmeno l’intervento dei medici è stato sufficiente per poterle salvare la vita.

Ma già nel 2008 Charlbi aveva avuto un terribile incidente d’auto che le avea causato la rottura di diverse ossa e un pneumotorace. Nessuna indicazione, però, è arrivata ancora sulla malattia che le è risultata fatale. E la sua agente ha solo aggiunto quanto sia stato un evento spaventoso, senza specificare le cause del decesso.

La famiglia, pure, si è chiusa comprensibilmente in un lungo silenzio, senza rilasciare dichiarazioni in merito.Gli amici dell’attrice, però, hanno voluto omaggiare Charlbi sui social “Un angelo è andato in cielo troppo presto, riposa in pace Charlbi. Spero che il paradiso sia come tu lo abbia sempre immaginato”, ha scritto l’amica e collega Nina Dobrev, divenuta famosa la grande pubblcio grazie a “The Vampire Diaries”.

La carriera di Charlbi Dean: modella già a 6 anni

La carriera della giovane modella e attrice sudafricana inizia a soli 6 anni, quando diventa a tutti gli effetti una baby-modella. A 10 anni, poi, il grande debutto al cinema per la commedia ‘Spud’, insieme a John Cleese e Troye Sivan. Ma non solo. Aveva recitato anche nel 2013 nel film ‘Death Race 3: Inferno’, nel 2016 in ‘Blood in the Water’, nel 2017 in ‘Don’t Sleep’ e, infine, nel 2018 in Porthole’.

Come modella, invecve, aveva lavorato per grandi marchi della moda, come Guess, Benetton e Ralph Lauren. Ma la 32enne originaria di Cape Town aveva anche preso parte alla serie basata sui fumetti DC Comics ‘Black Lightning’ su CW. Charlbi interpretava Syonide, figlia surrogata di Tobias Whale e membro della sua organizzazione criminale, The 100.