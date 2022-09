Per Lady D sarebbe un grande dolore: la triste scelta di William e Harry a 25 anni dalla sua morte

Non è una decisione positiva quella presa dai fratelli William ed Harry in occasione del 25 anniversario dalla morte di Lady Diana. La Royal Family è molto preoccupata

Un evento doloroso legato ad un ricordo drammatico dovrebbe unire ma pare che non sarà così. Almeno stando a quanto trapelato nelle ultime ore in merito ad un appuntamento tristemente atteso overo la celebrazione dell’anniversario, il 25esimo, della morte di Lady Diana, morta nel terribile incidente avvenuto nel 1997 nel tunnel di Parigi. Una ricorrenza che annualmente viene celebrata per mantenere sempre viva la memoria della principessa Diana ma che quest’anno avrà un retroscena estremamente difficile da sopportare. Pare infatti che i suoi figli, il principe Harry ed il principe William, siano intenzionati a celebrare la ricorrenza separatamente.

Che i fratelli siano in rotta da tempo è ormai cosa nota ma si pensava che almeno un evento doloroso che li accomuna potesse, seppur per qualche ora, unirli ma così non sarà: il Duca di Cambrige ed il Duca di Sussex non si parlano e pare proprio che non siano intenzionati a farlo, tanto da decidere di rimanere separati anche in occasione di questa commemorazione pubblica.

Celebrazioni per la morte di Lady D, la triste decisione dei figli

Almeno secondo quanto riportato dal Telegraph che sottolinea come la tensione tra William ed Harry vada tutt’altro che scemando ma anzi aumenti giorno dopo giorno. Tanto da spingerli a non condividere più l’evento legato alla perdita della madre. Mantenendo un’altrettanto dolorosa distanza che fa male a loro ma anche a tutto il Regno Unito, che segue con passione le vicende legate alla Royal Family.

Dalla scorsa estate, quando erano insieme in quella che è stata la loro ultima apparizione in occasione dell’inaugurazione di una statua di Diana nei giardini di Kensington Palace, non si sono più visti. Ed in tanti ritengono che possa essersi trattato, in ogni caso, di una cerimonia di facciata, dal momento che di sorrisi se ne sono visti ben pochi e che, ad eccezione della presenza fisica, la distanza tra i due era palpabile.

Harry e William ricordano Lady D ciascuno per conto proprio

“Voglio che sia un giorno pieno di ricordi dell’incredibile lavoro che ha fatto e dell’amore con cui lo ha fatto. Voglio che sia un giorno per condividere lo spirito di mia madre con la mia famiglia, con i miei figli, che avrei voluto che conoscesse. Spero di renderla orgogliosa ogni giorno”, sono state le recenti parole pronunciate da Harry che dovrebbe raggiungere l’Inghilterra il prossimo 5 settembre insieme alla moglie Meghan Markle per partecipare al “One Young World Summit” a Manchester. Si sposteranno poi a Londra, l’8 settembre, per i “WellChild Awards”. E si tratterà del loro primo ritorno nel Paese dopo il Giubileo di Platino.

Dal canto suo William e Kate Middleton si trovano in fase di trasferimento da Kensington Palace all’Adelaide Cottage. Dunque è probabile che, durante il loro viaggio, i Sussex si troveranno a pochi passi dai Cambridge ma non ci saranno incontri. Scopo del loro tour sarà infatti dare “sostegno a diverse associazioni di beneficenza che stanno loro a cuore”.