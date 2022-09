Per settimane non ha voluto parlare, ora il volto noto della tv confessa: “Ho perso mio figlio”

A Temptation Island è stata amata da tutti: oggi, però, non è la stessa persona e ha deciso di raccontare il dolore della sua triste perdita

Il programma Temptation Island, targato Mediaset, ha dato modo ai telespettatori di seguire ed affezionarsi alla storia di numerose coppie di innamorati. Che abbiano intrapreso una strada congiunta o divisa, i singoli protagonisti delle vicende rimangono quasi sempre cari nel tempo a chi li segue da casa…

Questo è il caso di una coppia che fece breccia nel cuore di tanti. Parliamo di Sofia Calesso e il suo compagno Alessandro Medici. La loro storia partì travagliata già in partenza ma nonostante questo furono i primi a lasciare il villaggio.

I due decisero di abbandonare il fantomatico falò separati, dunque pareva non ci fosse possibilità di un ritorno. A sorpresa, però, la coppia si è ritrovata e, tuttoggi, continua a stare insieme e fare grandi progetti per il futuro.

La perdita del figlio l’ha sconvolta: ecco il racconto di Sofia Calesso

Non sono state settimane facili per la coppia: proprio la Calesso, in un’intervista a PiuDonna, ha reso noto di aver subito un aborto spontaneo e questa cosa le ha provocato un dolore immenso. Troverai i dettagli del suo racconto scorrendo in basso…

L’influencer ha deciso di raccontare la sua esperienza dopo diverse settimane in quanto, su consiglio del suo Alessandro, ha scelto di metabolizzare il dolore lontano dai social e tornare attiva sul web tempo dopo.

“Avevo perso da pochissimo il bambino e mi sono allontanata perché non sarei stata in grado di gestire il tutto. Avevo bisogno di metabolizzare e capire cosa mi fosse successo e mi sono presa del tempo per me” ha raccontato.

Ora è pronta e si è aperta in merito al suo dolore. Era incinta di ben 8 settimane quando ha scoperto la splendida notizia. Due settimane dopo, però, la donna si accorse di avere un’emorragia interna e si recò all’ospedale di Perugia per andare più a fondo.

“Non ci sono parole per esprimere ciò che si prova” ha rivelato parlando del momento in cui ha scoperto della perdita. Per Sofia, però, i dolori da affrontare sono stati due: oltre a questo, ha scoperto che al momento non può concepire altri figli.

Privata di suo figlio e del suo desiderio più grande: auguriamo a Sofia di riprendersi al più presto da questo grande dolore.