William e Kate, genitori con tre figli a scuola: svelato il costo esorbitante dell’istituto esclusivo

I tre figli di William e Kate attenderanno a breve una nuova scuola, il cui costo ha decisamente spiazzato i sudditi.

Il Principe George, il Principe Louis e la Principessa Charlotte inizieranno a frequentare una nuova scuola a settembre. La famiglia infatti si è appena trasferita a Windsor, per essere più vicina a Buckingham Palace, così come ai genitori di Kate.

Si tratta di una vera e propria scuola lussuosa, all’altezza dunque di membri reali, che includono il futuro re d’Inghilterra. I Duchi di Cambridge hanno deciso di mandare la loro prole alla Lambrook School, una scuola superiore per 615 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 3 e i 13 anni, immersa nel verde della campagna inglese e si trova proprio nelle vicinanze della loro nuova casa, Adelaide Cottage. Ma come potete ben immaginare, non si tratta di una scuola economica. Scopriamo insieme quanto spenderanno Kate e William per l’eduzcazione dei loro tre figli.

Una retta stellare

Ma trattandosi di un a scuola super esclusiva, non è certamente rivolta ai comuni mortali, soprattutto per quanto riguarda il costo. Infatti, per i tre bambini potrebbe costare più di 60 mila euro all’anno. La scuola comunque offre qualsiasi tipo di attività e sport: ha un proprio frutteto con api, galline e persino maiali. C’è anche un bosco da esplorare per i più piccoli, un campo da golf a nove buche, una piscina di 25 metri, un campo da cricket, campi da squash e una scuola di danza. Le tariffe della scuola variano da 5 a 7 mila euro a trimestre, a seconda dell’età del bambino.

George e Charlotte si trasferiranno alla Lambrook School dopo aver iniziato la loro istruzione alla Thomas’s Battersea. Quest’anno il piccolino di casa Louis, che da poco compiuto 4 anni, si unirà ai fratelli maggiori, entrando nella classe materna della scuola del Berkshire. Lo scorso anno ha terminato la Wilcocks Nursery di Kensington. Lambrook, che risale al 1860, ha un legame con la famiglia reale: nel 1878, infatti, due dei nipoti della Regina Vittoria, il Principe Christian Victor e il Principe Alberto di Schleswig-Holstein, erano alunni della scuola. La Regina Vittoria era solita recarsi dal Castello di Windsor a Lambrook per assistere alle rappresentazioni teatrali e alle partite di cricket dei nipoti.

La scuola offre viaggi per tutti i gruppi di studenti e nell’ultimo anno ha portato gli studenti in Svezia, Francia, Italia, Islanda, Somerset, Dorset, Sudafrica e Isola di Wight. Oltre all’attenzione per lo sport, la scuola vanta un nuovo progetto di 7 milioni di euro che offre agli studenti un ambiente straordinario per l’arte, il design e la tecnologia e le arti dello spettacolo. Si dice che gli studenti passati siano andati a esibirsi nel West End di Londra. Per ottenere un posto a Lambrook, i fratelli più grandi dovranno partecipare a una giornata di valutazione formale. Durante la giornata, la scuola valuterà ogni bambino in base a una serie di criteri che includono capacità accademiche, interessi, carattere e comportamento.