8.299 euro per la luce, così la pizzeria aggiunge al conto dei clienti una nuova voce

Un modo innovativo e alquanto contestato di fare uno scontrino. Da Napoli arriva l’iniziativa, molto discussa, della pizzeria.

Scontrini con una voce che aiuti a pagare le bollette? Una pizzeria molto nota di Napoli l’ha fatto per davvero e ovviamente non poteva passare inosservata.

Più che di una trovata si tratterebbe di una provocazione, quella del titolare della pizzeria Gorizia di Napoli, storico locale di via Bernini al Vomero. Uno scontrino particolare con l’aggiunta della voce “Contributo Gas” pari a 50 centesimi. Il motivo di questa idea? Il caro bollette. Tutti abbiamo risentito dell’aumento di luce e gas, ma ovviamente i locali essendo più grandi hanno consumi maggiori. Di tutto questo non poteva che esser messo in evidenza l’impatto devastante sul settore ristorazione.

Scontrino con contributo per la bolletta del gas, la pizzeria combatte il caro bollette

Se qualche locale, come la pizzeria di Cremona Funky Gallo, ha allegato al menu la bolletta con il rincaro decisamente elevato rispetto all’anno precedente, qualche altro locale come quello napoletano ha decido di prender un’iniziativa nuoca. Come abbiamo detto si tratta per lo più di una provocazione, vediamo perché.

Per prevenire ‘aumento del costo delle pizze e i lamenti del consumatore, il titolare della pizzeria Gorizia ha pensato di inserire questa voce come una provocazione nei confronti dello stato. Una denuncia contro i rincari che hanno colpito il settore.

8.299 euro per l’energia elettrica è la bolletta che Salvatore Grasso, titolare della storica pizzeria, ha ricevuto. “Di fronte a questi costi, noi siamo con le spalle al muro», racconta al Corriere della Sera. ” Lo scorso anno era di 2.500, massimo 2.800 euro quindi un aumento del 300%”. Insomma una trovata per far fronte agli aumenti che riguardano le bollette soprattutto. Un modo per mettere anche in evidenza una problematica di cui forse non ci si sta occupando abbastanza.

“L’energia che è aumentata per la mia pizzeria e per gli altri miei colleghi, e questo dipende anche dai fornitori che si sono trovati costretti a far salire i loro prezzi”. Per questo adesso nella pizzeria napoletana i prezzi delle pizze sono saliti davvero, non solo per provocazione. Una margherita da asporto costa 5,50 invece di 4 e una pizza al tavolo costa da 8 euro in su. Prezzi che insomma devono far fronte al caro vita e che si vanta. ripercuotere, ancora una volta, sul consumatore. Nella stessa situazione si trovano tantissimi locali che a questo punto devono decidere se rimante aperti e aumentar ei prezzi oppure chiudere.