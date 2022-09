Bonus bollette, per aiutare i lavoratori dipendenti un incentivo fino a 600 euro: ecco come ottenerlo

Arriva un bonus bollette per i lavorati, ecco chi avrà questi soldi per fronteggiare al caro bollette. Un modo per poter fronteggiare i rincari e arrivare a fine mese.

Non bastano i 200 euro bonus una tantum, per i lavoratori sono in arrivo altri bonus per le bollette: ecco chi sono i beneficiari e tutto quello che c’è da sapere.

Nuova misura in arrivo per fronteggiare il caro energia. Il Governo ha inserito all’interno del Decreto Aiuti Bis del governo Draghi, una nuova misura per aiutare i lavoratori dipendenti. Saranno infatti le aziende a dover provvedere ad aiutare i dipendenti. Ma in che modo?

Bonus bollette per lavoratori dipendenti: cosa c’è da sapere

Una nuova misura è stata inserita nel decreti Aiuti bis, si tratta di un modo per aiutare i lavoratori dipendenti a fronteggiare il caro energia e riuscire di fatto a pagare le bollette. Dopo il bonus 200 euro una tantum infatti è stato inserito un nuovo aiuti che costituisce una nuova situazione di sostegno per chi dovrà pagare bollette decisamente elevate nei prossimi mesi.

Ma chi potrà accedere al bonus? Vediamo tutti i dettagli e i requisiti.

Potranno accedere al secondo bonus, i lavoratori dipendenti e i pensionati che hanno un reddito inferiore ai 35mila euro l’anno. Dovranno essere le aziende a dare questi soldi ai dipendenti che li useranno per pagare acqua, luce e gas. Esclusi da questo beneficio i lavoratori delle pubbliche amministrazioni perché hanno uno stipendio fisso con tutte le agevolazioni. Questo bonus viene considerato nel reddito per cui non si pagherò nessuna imposta sul contributo, ma l’azienda lo dedurrà dal proprio reddito. Per averlo non si dovrà fare alcuna domanda infatti è arbitrariamente il datore di lavoro che sceglie se darlo o meno e a quale dipendente.

Quello che ne consegue, dando la possibilità al datore di lavoro di scegliere, è che qualche dipendente potrebbe avere il beneficio e qualche altro invece no. Il contributo infatti nn è destinato a tutti i lavoratori. Una misura non del tutto chiara che non si.è capito in che modo sarà erogata. Fatto sta che sarò valida per tutto il 2022 e i dipendenti e l’azienda ne possono fare ricordo recuperando le imposte. In pratica l’azienda potrà erogare ai dipendenti questi contributi che serviranno ai dipendenti per pagare le utenze domestiche.

La somma farà parte del welfare aziendale che passerà dunque da 258 euro a 600 l’anno.