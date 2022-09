Ha vinto 1,34 miliardi alla lotteria ma un mese dopo non ha ancora reclamato la sua fortuna

Il fatto sconvolgente si è verificato negli USA: una persona ignota risulta aver vinto 1,34 miliardi alla lotteria, ma di lui non si sa nulla

Il classico detto “Chi ha il pane, non ha i denti” non è mai stato così vero: parliamo di una persona ancora ignota che, a più di un mese dalla sua vincita di 1,34 miliardi al jackpot Mega Millions, non è ancora passato a ritirare il premio. Da non credere…

Nello specifico, il “grande mistero” ha luogo nell’Illinois ed è proprio qui che, grazie a questo volto ignoto, si è segnato il record di “più grande premio della lotteria mai vinto”. Ma non è l’unica vetta raggiunta…

Parliamo di un record molto più grande, ovvero, il terzo più grande premio della lotteria mai vinto negli Stati Uniti. Eppure, del suo destinatario, si sa poco e nulla: ciò che è noto è che il biglietto vincente fa capo all’estrazione del 29 luglio ed è stato venduto a una stazione di servizio Speedway a Des Plaines.

Ha vinto una somma immensa alla lotteria ma non si presenta a ritirarla

In molti si sono pronunciati in merito a questo paradossale evento che sta attraversando lo Stato dell’Illinois. In primis, Harold Mays, direttore della lotteria dell’Illinois. A suo avviso, non sarebbe così strano questo periodo di attesa…

A riportare le sue parole è Il Messaggero: “Per un premio di questa portata, non è insolito che il vincitore impieghi un po’ di tempo per reclamare” ha ribadito. L’uomo, infatti, è certo che il vincitore si stai godendo la grande gioia della vincita: “Sono sicuro che stanno attraversando una serie di emozioni”.

C’è tuttavia l’opportunità che il vincitore non sappia effettivamente di essere in possesso del biglietto fortunato. La regola, in ogni caso, vuole che si possa attendere un anno intero per richiedere il denaro.

Non c’è però da prendersela troppo comoda: a 60 giorni dalla data dell’estrazione, il vincitore deve decidere e notificare a chi di competenza se essere pagato $ 1,34 miliardi nel corso di 29 anni o mediante una somma forfettaria di $ 780 milioni in contanti.

Questo volto ignoto però non è l’unico a godere della vincita: anche Speedway Des Plaines, che ha venduto il biglietto vincente, ha diritto a un bonus di $ 500.000. “Niente ci rende più felici che portare un po’ di gioia nella vita dei nostri clienti o, in questo caso, un sacco di gioia!” ha dichiarato Michael Browning, direttore regionale della stazione.