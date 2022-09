La Regina Elisabetta è una nonna coi fiocchi: per i nipoti cambia anche la legge

La Regina Elisabetta ha a cuore tutti i suoi nipotini: ne è la dimostrazione una legge fatta ad hoc per loro.

La sovrana d’Ighilterra è sempre stata una nonna affettuosa, come hanno dichiarato i suoi otto nipoti e undici pronipoti. Non sorprende quindi il fatto che abbia fatto di tutto per non discriminare nessuno di loro.

Ed è proprio questa la ragione per la quale ha varato una legge che assicura la successione al trono anche alle nipoti femmine. Una fra tutte la principessina Charlotte, che ha da poco compiuto 7 anni.

Una legge per tutti

La figlia di Kate e William è la secondogenita. Ha un fratello maggiore George, che un giorno diventerà Re, e un fratello più piccolo Louis. Quest’ultimo, senza la legge avanzata dalla Regina, avrebbe superato la sorella nella successione al trono e invece non è più così. Infatti, grazie alla nuova legge, Succession to the Crown Act del 2013, l’ordine di Charlotte nella linea di successione al trono britannico non cambierà in base al suo sesso.

Questo la rende la prima principessa a non essere superata nella linea di successione da un fratello minore. Secondo la legge, il sesso di un reale nato dopo il 28 ottobre 2011 non dà a quella persona, o ai suoi discendenti, la precedenza su chiunque altro nel determinare il prossimo monarca. Prima della sua approvazione, le sorelle maggiori venivano superate dai loro fratellini nell’ordine di successione. In questo modo la principessa Charlotte, sarebbe passata dietro a entrambi i suoi fratelli. La legge sulla successione alla Corona è stata annunciata nel 2013 ma è entrata in vigore solo nel 2015, rendendo il piccolo George, che ora ha 4 anni, il primo membro della famiglia reale ad essere interessato dai cambiamenti.

Il principe Carlo è l’attuale erede al trono britannico, occupato dalla madre, la regina Elisabetta II, che è stata incoronata nel 1952, a seguito della morte del padre, George VI. Il principe William è il secondo in linea, seguito dal principe George, dalla principessa Charlotte e dal nuovo bambino. Mentre il fratello minore del Duca di Cambridge, Harry, è stato retrocesso al sesto posto nella linea di successione. La legge sulla successione alla Corona ha inoltre permesso ai membri della Royal Family di sposare una persona appartenente alla fede cattolica romana e diventare comunque re o regina. Questo è il caso della moglie del Principe Harry, l’attrice e filantropa americana Meghan Markle, la quale è stata cresciuta come cattolica. I due sono convolati a nozze il 19 maggio nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor.