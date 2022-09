Loredana Bertè smascherata: ora le sue assurde abitudini sono di dominio pubblico

Loredana Bertè non si smentisce mai: ecco una strana abitudine che la cantante ripropone sempre di tournée in tournée

La meravigliosa Loredana Bertè, dopo tantissimi anni di carriera, continua ad essere una delle artiste più apprezzate ed ascoltate nel panorama musicale italiano. Anche nella stagione infatti, la cantante è stata impegnata con tour per tutto il Paese ed è proprio da qui che arrivano le sue ultime (e divertentissime) testimonianze…

La cantante è stata immortalata in un video su TikTok, piattaforma su cui è sbarcata relativamente da poco tempo, ma che ha giù del tutto conquistato. A riprenderla, la sua simpatica assistente che la prende in giro con estrema genuinità.

D’altronde, il suo essere sempre vera, schietta e diretta può piacere e non piacere, ovvio, ma quando la cantante diventa protagonista di siparietti e gags, non si può non amarla. Ecco le ultime dall’hotel in cui era ospite durante uno dei suoi innumerevoli tour per l’Italia…

Loredana Bertè, ecco il Tik Tok che la coglie in flagrante

Il TikTok che ha letteralmente fatto il giro del web è partito con l’assistente, che riprendeva la cantante “stuzzicandola” con queste parole: “Tutti devono vedere la torre di Babele con cui viaggiamo. Neanche Moira Orfei viaggia con così tanti bagagli”. Insomma, da lì a breve, avrebbe mostrato i bagagli della Bertè…

Dopo aver bonariamente opposto un po’ di resistenza ad alzarsi, la cantante si è decisa e ha mostrato ai follower il grande accatastamento di bagagli che aveva portato in albergo per il tour.

“Sembriamo un branco di burini in vacanza, di quelli col tetto dell’auto pieno di robaccia” ha affermato tra una risata e l’altra. In più, però, la cantante ha ammesso di avere un grande punto debole quando viaggia, un qualcosa di cui non riesce proprio a fare a meno.

“Io senza i miei cuscini e il mio piumino non so dormire”. Ed effettivamente, nell’immenso carrello di bagagli accatastati, sono chiaramente visibili cuscini e coperte, che Loredana porta sempre con sè in occasioni delle tournée.

Non ha perso poi occasione per scherzare con la sua assistente, reggendo il gioco in modo impeccabile: fatta esclusione di coperte e cuscini, “È tutta roba tua il resto” ha affermato. L’assistente ha poi replicato ironicamente: “Senz’altro! Vabbè… Moira, andiamo!”.

Ha poi mostrato come un collaboratore portava la “torre di Babele” nell’ascensore dell’hotel. “Quello che fai è eroico” gli ha riferito l’assistente mantenendo ancora il clima scherzoso e che tutti hanno apprezzato sul web.