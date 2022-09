Mark Zuckerberg inquietante: “tra 15 anni avere qualcosa installato nel loro cervello sarà un’opzione”

Le ultime dichiarazioni dell’amministratore delegato di Meta ha lasciato gli utenti a bocca aperta. Ecco cosa ha rivelato.

Mark Zuckerberg, durante un podcast, ha cercato di delineare l’approccio che la sua azienda ha con la tecnologia relativa all’interfaccia neurale.

Si tratta di quella tecnologia che consente di controllare la tecnologia con la mente. Zuckerberg ha dichiarato che Meta sta conducendo alcune ricerche sulla tecnologia di interfaccia neurale come parte della sua spinta verso il Metaverso.

Il chip rivoluzionario di Mark Zuckerberg

Meta si sta concentrando principalmente su tecnologie in grado di ricevere segnali dal cervello, ma che non inviano informazioni ad esso.

“La parte più difficile sarà quella di avere un computer che ti dia informazioni direttamente nel cervello, e non è una cosa su cui stiamo lavorando”, ha chiarito Zuckerberg. Durante il podcast dove era ospite, ha fatto un paragone con l’azienda di interfacce neurali Neuralink di Elon Musk, che sta sviluppando un chip che spera un giorno di impiantare nel cranio delle persone con elettrodi che si estendono nel cervello e che sono in grado di registrare e stimolare l’attività cerebrale. “Alcune persone stanno prendendo la cosa alla lontana. Forse sarà pronto tra un paio di decenni”, ha detto Zuckerberg.

“Le persone normali penso che nei prossimi 10 o 15 anni probabilmente non vorranno farsi installare qualcosa nel cervello solo per divertimento”. Si vuole la versione matura di questa tecnologia, non quella in cui l’anno prossimo migliorerà molto e si dovrà aggiornare l’impianto cerebrale ogni anno”, ha continuato. L’amministratore delegato di Meta ha aggiunto che le tecnologie come Neuralink troveranno applicazione a breve termine per persone con lesioni. L’uomo ha poi descritto come immagina che la tecnologia dell’interfaccia neurale si inserisca nel Metaverso, ad esempio integrandola con un set di occhiali AR.

Zuckerberg non si concentra sull’inserimento di chip nel cervello delle persone, ma piuttosto sull’utilizzo di dispositivi indossabili. QUesti saranno in grado di rilevare i segnali cerebrali che, a suo dire, potrebbero essere rilevati da altre parti del corpo. Mark ha affermato che le persone potrebbero comunicare i segnali cerebrali ai dispositivi attraverso piccoli movimenti in altre parti del corpo. Si è scoperto che è possibile avere un dispositivo al polso che, in pratica, permette al cervello di comunicare con la mano, di dire alla mano di muoversi in un modo che non è abituale, e il braccialetto può raccogliere quei segnali e tradurli in cose completamente diverse, come far muovere una mano virtuale di fronte mentre la mano fisica è lì al proprio fianco.