Molestata da un fantasma fa installare una telecamera: le assurde immagini di quella notte rivelano ben altro

E’ possibile fare l’amore con un fantasma? La scioccante scoperta di una coppia di giovani fidanzati vi lascerà senza parole.

Che il paranormale abbia un forte ascendente su di noi non è di certo un mistero. Ci sono alcuni accadimenti della nostra infatti che se non possono essere spiegati dalla ragione, attingono a piene mani da un’altra dimensione tanto lontana, quanto vicina, ma che in un modo o nell’altro ci conforta. Una vita composta principalmente da caos e anarchia, infatti, sarebbe difficile da sopportare per noi umani che abbiamo sempre bisogno di trovare una risposta alle nostre domande.

Ma cosa accade quando facciamo esperienza diretta di un fenomeno spettrale? Ci possiamo fidare delle nostre sensazioni oppure siamo talmente suggestionati da convincerci anche degli avvenimenti più assurdi? Proprio come è accaduto a una giovane coppia di fidanzati che, per un po’ di tempo, ha pensato di avere a che fare con un “fantasma molesto” in casa.

La donna, infatti, si è accorta che un fantasma entrava nella sua camera da letto. Ma non solo. La avrebbe anche toccata e baciata mentre dormiva, il che sarebbe un po’ impossibile data la natura immateriale del fantasma. Per i due giovani è iniziato un calvario alla scoperta della verità: solo quando hanno installato una telecamera nascosta, però, hanno fatto una scoperta scioccante.

Un fantasma in camera da letto: la scoperta che vi lascerà di sasso

Forse sarebbe stato meglio scoprire che si fosse intrufolato un fantasma, la realtà però è ben diversa. La donna che pensava di essere stata molestata nel sonno da un fantasma, infatti, ha scoperto che il suo padrone di casa si era insinuato nella sua camera da letto di notte. La ragazza, di Singapore, viveva in un alloggio pubblico dell’Housing and Development Board, quando si è accorta di un “fantasma” che la toccava e la baciava mentre dormiva.

Come riportato dal quotidiano inglese ‘Daily Star’, parlando a un tribunale di Singapore, la ragazza ha raccontato che qualcuno le avrebbe toccato petto e inguine, ma che in quel momento riusciva a vedere solo un’“ombra scura” muoversi. Quell’ombra, però, non era altro che il suo padrone di casa. L’uomo è stato arrestato e si è dichiarato non colpevole di due accuse di aggressione sessuale.

La donna, però, ha raccontato che lei e il suo ragazzo avevano preso in affitto l’appartamento a maggio dello scorso anno e che a giugno il padrone di casa avrebbe organizzato loro una festa per accoglierli. La ragaza, dopo un po’, ubriaca ha deciso così di andare a letto, ma quella notte è stata svegliata da un bacio in bocca mentre veniva accarezzata dappertutto. Inizialmente pensava che fosse il suo ragazzo, ma l’ombra scura aveva una chioma bella folta, a differenza del suo fidanzato.

La donna ha affermato che la violenza è durata circa 10 minuti, prima che il suo ragazzo arrivasse in camera da letto dopo aver fatto la doccia. Con solo due uomini in casa, all’inizio i due hanno pensato che si trattasse del padrone di casa, il fidanzato della donna però, sentendola parlare di un’ombra scura, si è chiesto se non fosse stato in realtà un fantasma.

Prendendo sul serio quindi la possibilità dei fantasmi, i due non hanno chiamato subito la polizia e hanno installato una telecamera. Il padrone di casa ha organizzato una seconda festa, a base di alcolici, il 14 agosto. Anche in quell’occasione, la donna ubriaca è andata a letto prima del suo ragazzo. Il filmato catturato alle 00:56 ha mostrato come una mano raggiungesse la porta e spegnesse la luce.

La ragazza, però, questa volta non si è addormentata e ha potuto ben vedere il suo padrone di casa, mentre cercava di avvicinarsi al letto. La coppia a quel punto non ha potuto fare altro se non denunciare l’uomo e cercare un altro appartamento.